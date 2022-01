La « guerre post-Brexit » entre la France et l’Angleterre pour le contrôle du poisson de la Manche éclate

Premièrement, la menace de la France de couper l’électricité à ses 100 000 habitants. Ensuite, la Grande-Bretagne a répondu en envoyant deux navires de guerre pour défendre ses citoyens. Et maintenant une réponse de la France, qui a annoncé qu’elle « ne se laisserait pas intimider » et est prête à envoyer sa marine. Autour de l’île de Jersey, dans la Manche, qui bien qu’elle ait été le centre de la première affaire diplomatique entre un pays de l’UE et Londres après le Brexit. Tout cela sur la base d’un différend moins important lié aux permis de pêche dans le canal.

Cas

Tout a commencé par des protestations de pêcheurs français, qui se sont plaints de l’impossibilité d’opérer dans les eaux britanniques en raison de la difficulté d’obtenir les permis promis dans l’accord de divorce, et qui ont protesté il y a deux semaines. ils ont également essayé de bloquer les camions chargés de poisson britannique entrant en Europe. Selon les termes de l’accord sur le Brexit, les navires de l’UE peuvent pêcher dans les eaux britanniques s’ils ont des preuves d’une activité de pêche historique de 2012 à 2016. Ils doivent également disposer d’un équipement électronique pour surveiller leurs mouvements, ce qui n’est pas un problème pour les gros navires, mais pour de nombreux petits navires. Étant dépendant de Jersey, il a le pouvoir exclusif de délivrer des licences pour opérer dans ses eaux. Vendredi, le gouvernement de l’île en a attribué 41, uniquement aux navires français équipés de la technologie qui permettrait de les retrouver.

Mais le gouvernement français a déclaré que la liste des navires approuvés était accompagnée de demandes supplémentaires qui « n’ont pas été arrangées ou discutées et nous n’avons pas été notifiés ». Les nouvelles mesures stipulent « où les bateaux peuvent aller et où ils ne peuvent pas », ainsi que le nombre de jours que les pêcheurs peuvent passer en mer et utiliser quels moteurs, a indiqué le ministère. « C’est absolument inacceptable », a déclaré Girardin, qui a déclaré que « si nous acceptions cela pour Jersey, nous compromettrions notre accès partout ». En réalité, la condition supplémentaire est une loi environnementale décidée par l’île, qui stipule que les dragues, un dispositif qui fait des rainures dans le fond marin pour la pêche aux coquillages, ne peuvent avoir que 12 issues de secours afin de ne pas endommager indûment l’écosystème et que leur les bateaux doivent respecter la fermeture des zones de nidification des poissons d’eau douce pendant une courte période pour permettre la recherche scientifique. Le gouvernement local a déclaré que cela avait également été signalé lors des pourparlers sur le Brexit.

Furieux, les pêcheurs français ont également menacé d’organiser à leur tour de violentes manifestations en assiégeant l’île et en bloquant l’accès par la mer à tous les véhicules commerciaux, l’isolant de fait. Un blocus portuaire risquerait de bloquer l’approvisionnement en aliments frais, dont la plupart proviennent du Royaume-Uni. Les responsables français en poste sur l’île ont également protesté. Dans un communiqué, les représentants politiques des régions de la Manche et de Normandie ont annoncé que « pour montrer leur incompréhension et leur mécontentement » face aux nouvelles restrictions sur les permis de pêche post-Brexit, ils ont « décidé de fermer leur représentation dans les îles anglo-normandes ».

Des pêcheurs aux navires militaires

La tension ne s’est pas arrêtée aux organisations de pêcheurs. Et les gouvernements de Paris et de Londres, au lieu d’adoucir les esprits, ont intensifié le niveau de conflit. Mercredi, le Premier ministre britannique Boris Johnson a envoyé deux patrouilleurs de la Royal Navy pour protéger Jersey. Deux des patrouilleurs de la Royal Navy, le HMS Severn et le HMS Tamar, étaient armés de canons conçus pour se protéger contre les attaques rapides et avaient deux mitrailleuses sur le pont, a rappelé le Guardian.

Quelques heures plus tard, les Français répliquent : Paris envoie deux patrouilleurs. Le ministre français des Affaires étrangères chargé des Affaires européennes, Clément Beaune, a déclaré à l’AFP que la « manœuvre » britannique à Jersey « ne doit pas nous intimider ». Précisant qu’il s’était entretenu avec son homologue britannique, David Frost, Beaune a ajouté : « Notre volonté n’est pas de désamorcer les tensions mais d’avoir une application rapide et complète de l’accord de pêche post-Brexit ».