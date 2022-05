La guerre en Ukraine aujourd’hui : ce qu’il faut savoir | Ukraine

264 soldats évacués de l’aciérie d’Azovstal, à Marioupol, lundi soir, mais il y avait encore des soldats à l’intérieur de l’enceinte. Selon l’Ukraine, 53 soldats ont été grièvement blessés et transportés dans un hôpital de la ville voisine de Novoazovsk, contrôlée par les troupes russes.

L’opération de sauvetage s’est poursuivie ce mardi, avec le départ de sept autres bus avec des combattants ukrainiens de l’aciérie.

Plus de 400 soldats russes seraient morts ou blessés en tentant de traverser la rivière Donets dans les régions de Lougansk et de Donetsk. Le gouverneur régional de Lougansk a déclaré que les pertes russes atteignaient jusqu’à 1 000 personnes, tandis que les services de renseignement britanniques ont déclaré que Moscou avait perdu « un grand nombre de véhicules blindés » lorsqu’ils ont été frappés par l’artillerie ukrainienne.

L’Ukraine a terminé la défense de l’aciérie Azovstal à Marioupol. Le retrait du bataillon Azov signifiait que la Russie prenait le contrôle complet de la ville portuaire 82 jours plus tard.

L’Ukraine prévoit d’échanger 53 soldats blessés évacués d’Azovstal contre des prisonniers de guerre russes, mais le Parlement russe prévoit d’interdire cette possibilité, car les «criminels nazis» ne devraient pas être échangés contre des soldats russes. traités « conformément aux normes internationales ».

La ville de Sumi, dans le nord-est du pays, a été la cible d’une attaque dans les premières heures de mardi, qui a fait au moins cinq blessés. Dans le village de Desna, à Tchernihiv, au moins huit personnes sont mortes et 12 personnes ont été blessées. Lviv, près de la frontière polonaise, a également été la cible de bombardements russes, mais jusqu’à présent, aucune victime ou dégât matériel n’a été signalé.

La Russie déclare que Moscou et Kiev ne mènent aucune négociation. « Non, les négociations n’ont pas eu lieu. L’Ukraine s’est pratiquement retirée du processus de négociation », a déclaré le vice-ministre russe des Affaires étrangères Andrey Rudenko.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remercié le chancelier allemand Olaf Scholz pour son aide depuis le début de l’invasion, mais a de nouveau appelé à des sanctions accrues contre Moscou. Le dirigeant ukrainien a demandé à Scholz d’accélérer l’entrée de l’Ukraine dans l’UE.

Le président français Emmanuel Macron a déclaré mardi à Zelensky que la France augmenterait les livraisons d’armes à l’Ukraine. Lors d’un appel téléphonique entre les deux dirigeants, Macron a également déclaré que la France était prête à répondre aux demandes d’aide supplémentaire.

La cérémonie d’ouverture du 75e Festival de Cannes, qui s’est tenue ce mardi, comprenait la transmission d’un message de Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien a défendu qu' »il faut un nouveau Chaplin pour prouver que le cinéma n’est pas silencieux » face à la guerre en Ukraine, dans un discours de Kiev.

Le Kremlin a déclaré que ce serait un « vol total » si le G7 et l’Union européenne permettaient à l’Ukraine de reprendre les réserves financières actuellement gelées de la Russie et a ajouté que cette décision était non seulement illégale, mais nécessiterait une réponse appropriée de Moscou.

Le haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, a assuré que tous les États membres de l’UE soutiendront la Finlande et la Suède dans l’adhésion à l’OTAN. Borrell a ajouté qu’il « espère » que l’OTAN pourra surmonter les objections de la Turquie aux tentatives de la Suède et de la Finlande de rejoindre l’Alliance.

La Russie a expulsé deux employés de l’ambassade de Finlande à Moscou pour des sanctions contre le pays et une « position de confrontation » qui comprenait la remise d’armes à Kiev. Le Kremlin a également accusé Helsinki de couvrir les crimes commis par les nationalistes ukrainiens contre les habitants du Donbass.

QUE Le parlement finlandais a approuvé une proposition de demande d’adhésion à l’OTAN avec 188 voix pour et 8 contre.