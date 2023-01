La Grèce ne paiera pas les versements du FMI, a confirmé Varoufakis. Mais il espère qu’il y a un accord

Le ministre grec des Finances, Janis Varoufakis, a confirmé qu’Athènes ne verserait pas aujourd’hui au Fonds monétaire international des arriérés d’environ 1,6 milliard d’euros (près de 44 milliards de couronnes). Mais il a ajouté que la Grèce espérait toujours un accord avec les créanciers internationaux. Le Premier ministre Alexis Tsipras étudie actuellement une proposition pour résoudre la crise de la dette grecque, qui a été présentée à la dernière minute par le chef de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker.

Si la Grèce ne paie pas ses échéances, selon Reuters, la directrice du fonds, Christine Lagarde, a l’intention d’informer le conseil d’administration du FMI immédiatement après la fin des heures de travail à Washington qu’Athènes est en retard de paiement. La Grèce pourrait ainsi devenir la première économie développée à ne pas rembourser à temps son prêt du FMI. Cela le placerait entre des pays comme le Zimbabwe, le Soudan ou Cuba.

Dans un effort pour résoudre la crise grecque, Juncker propose maintenant que le Premier ministre Tsipras envoie une approbation écrite des conditions des créanciers. Ensuite, le président de la Commission européenne convoquera une réunion extraordinaire des ministres des Finances de la zone euro. Il devrait autoriser la fourniture d’une aide financière pour empêcher la faillite grecque.

Selon l’agence DPA, il est prévu qu’un porte-parole du gouvernement grec commente les nouvelles propositions dans l’après-midi. Cependant, les informations des médias indiquent jusqu’à présent que Tsipras est négatif à propos de la proposition. « Il y a eu des étapes importantes vers de nouvelles propositions au cours des dernières heures », a déclaré à Reuters un responsable grec anonyme.

La situation autour de la Grèce est devenue encore plus dramatique après que Tsipras a rompu les négociations avec les créanciers ce week-end et rendre l’accord conditionnel à un référendum, qui aura lieu ce dimanche. La zone euro a ensuite rejeté une nouvelle prolongation de son programme de sauvetage pour la Grèce, qui doit expirer aujourd’hui. De plus, la Banque centrale européenne (BCE) a cessé de lever des fonds d’urgence (ELA) pour les banques grecques, obligeant Athènes à fermer les institutions financières pendant une semaine.

Selon la dernière proposition de Juncker, Tsipras devrait également accepter de commencer à soutenir la mise en œuvre de l’accord avec les créanciers lors du référendum de dimanche. Jusqu’à présent, cependant, rien n’indique que le Premier ministre grec changera sa position sur les conditions du prêteur, qu’il a précédemment décrites comme « un affront » à la Grèce. « Alexis Tsipras votera non dimanche », a déclaré un responsable du gouvernement grec, qui a également confirmé qu’Athènes avait accepté la proposition de Juncker.

Merkel a anéanti les espoirs d’un accord de dernière minute lorsqu’elle a déclaré qu’elle n’était au courant d’aucune nouvelle offre. « Ce soir à minuit CET, le programme de sauvetage (de la zone euro pour la Grèce) prendra fin. Et je ne suis au courant d’aucune indication réelle d’autre chose », a déclaré Merkel lors d’une conférence de presse lors de la visite du Premier ministre du Kosovo. « Mais il est clair que les canaux de communication resteront ouverts même après minuit (…) donc la porte des négociations restera ouverte », a-t-il ajouté.

Faillite à la porte

Le ministre français des Finances, Michel Sapin, a déclaré aujourd’hui que la Grèce avait toujours sa place dans la zone euro. Selon lui, la sortie de la Grèce de la zone euro ne signifiera aucun drame pour le reste de l’Europe. Le ministre a également déclaré que la chute des marchés financiers de lundi était une modeste correction par rapport à la croissance antérieure.

Les marchés boursiers de la zone euro ont subi lundi leur plus forte baisse en une journée depuis 2011 en raison de la crise grecque. L’indice STOXX Euro 50, qui suit les principales actions de la zone euro, a chuté de 4,2 % pour clôturer à 3 468,9 points. Initialement en baisse de plus de 1% au cours de la séance d’aujourd’hui, mais a réduit les pertes à 0,4% après l’annonce que le gouvernement grec envisageait une nouvelle proposition. « Quelque part au fond de nous, il y a le sentiment qu’un compromis sera atteint avant la date limite. C’est comme ça dans la zone euro », a déclaré l’analyste d’IG David Madden.