La Grèce, l’une des destinations touristiques les plus populaires du Royaume-Uni

La Grèce fait partie des cinq principales destinations d’outre-mer que les touristes britanniques visiteront d’ici 2022.

L’information provient d’une enquête récemment publiée par l’ABTA, l’association britannique des agents de voyage.

Les voyages à l’étranger étant désormais plus faciles pour les Britanniques, grâce à la suppression du contrôle avant le départ début janvier, l’ABTA a révélé les 10 principales destinations que les gens visiteront cette année.

Selon l’association, les voyageurs recherchent un mélange de destinations éloignées et de favoris et de favoris d’entreprise plus près de chez eux.

La Grèce se classe cinquième sur la liste pour sa culture, sa cuisine et son ensoleillement.

Le numéro un sur les listes de souhaits des voyageurs britanniques est l’Espagne, avec 29,3% des personnes interrogées déclarant qu’elles prévoient de visiter le pays en 2022.

Les États-Unis, qui ont rouvert leurs frontières aux touristes britanniques en novembre 2021, arrivent en deuxième position et en tête de liste des destinations long-courriers.

Près de 1 sur 5 (18,1%) prévoit de s’y rendre cette année, New York et la Floride étant parmi les destinations les plus populaires.

Deux autres destinations longue distance qui gagnent en popularité sont l’Australie (5,1%) et le Canada (4,5%), tous deux en hausse de deux places par rapport à l’année dernière pour se classer respectivement huitième et neuvième.

Les lieux de vacances européens classiques en France (17,8%), en Italie (16,4%) et en Grèce (10,1%) complètent le top cinq.

