La Grande-Bretagne a imposé des sanctions à la fille du président Poutine et à la fille du ministre Lavrov.

© Kremlin.ru

Vladimir Poutine





Selon l’analyse du gouvernement britannique, les sanctions britanniques et internationales coordonnées ont gelé 275 milliards de livres (plus de huit billions de couronnes) des ressources de guerre de Poutine ces dernières semaines, ce qui représente 60 % des réserves de devises étrangères de la Russie.

« Notre ensemble de sanctions sans précédent affecte l’élite et leurs familles tout en abaissant l’économie russe à des niveaux que la Russie n’a pas connus depuis la chute de l’Union soviétique. Mais on a besoin de faire plus. invasion illégale et injustifiée de l’Ukraine », a déclaré la ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss.

L’interdiction de voyager et le gel des avoirs affecteront la fille de Poutine. Ekaterina Tikhonova (35 ans) et Marija Voroncov (36 ans) ne sont pas très connues et les informations disponibles à leur sujet sont résumées cette semaine, par exemple. station BBC ou liste Garde. Les deux sont nés du mariage de Poutine en 1983 avec l’ancienne hôtesse de l’air d’Aeroflot Lyudmila. Le couple a divorcé après 30 ans en 2013.

Depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine le 24 février, la Grande-Bretagne a imposé des sanctions à 1 200 entités. Il y a 76 oligarques et 16 banques parmi eux.

La Grande-Bretagne va envoyer plus d’armes et d’équipements à l’armée en Ukraine

La Grande-Bretagne enverra du matériel militaire supplémentaire à l’Ukraine pour 100 millions de livres (2,9 milliards de couronnes), y compris des armes antiaériennes et antichars. Après des entretiens avec le chancelier allemand Olaf Scholz, le Premier ministre Boris Johnson l’a déclaré aujourd’hui. Le chef du gouvernement britannique a également condamné l’attaque russe d’aujourd’hui contre la station de Kramatorsk, dans l’est de l’Ukraine. Selon lui, le fait que l’attaque visait des réfugiés sans défense montre à quel point les soldats russes autrefois exilés ont sombré.

« L’Europe que nous connaissions il y a six semaines n’existe plus. L’invasion de Poutine a touché les fondements mêmes de la sécurité sur notre continent, mais son désir de diviser ne s’est manifestement pas réalisé », a déclaré Johnson. « Au contraire, (le président russe Vladimir Poutine) a su unir l’Europe et toute la communauté transatlantique pour soutenir l’Ukraine », a-t-il ajouté.

« Tuer des civils est un crime de guerre et le président russe est responsable de ce crime », a déclaré Scholz.

Le Premier ministre britannique a annoncé que Londres enverrait une autre fourniture d’équipements militaires de pointe à l’Ukraine. Il s’agit notamment de missiles antiaériens portables Starstreak, de 800 missiles antichars, de munitions, mais aussi de casques, de gilets pare-balles et de dispositifs de vision nocturne.

Selon le serveur de la BBC, le ministre de la Défense Ben Wallace a également promis un véhicule de patrouille blindé Mastiff ukrainien.

Johnson a félicité Scholz pour les efforts de son gouvernement visant à éliminer la dépendance vis-à-vis des approvisionnements en combustibles fossiles de la Russie. Le chancelier a noté qu’il est actuellement impossible pour l’Allemagne de se passer de l’approvisionnement en gaz russe, mais à l’avenir, il souhaite cesser d’importer du gaz russe.

Les chefs des gouvernements allemand et britannique ont également commenté le différend franco-polonais, dans lequel, entre autres, le président français Emmanuel Macron a qualifié le Premier ministre polonais d’antisémite d’extrême droite après que Morawiecki ait critiqué les appels téléphoniques réguliers de Macron avec Poutine. Alors que Scholz défendait Macron, affirmant qu’il tentait de contribuer à un éventuel cessez-le-feu entre la Russie et l’Ukraine, Johnson prenait le parti opposé.

« Les négociations avec Poutine ne semblent pas prometteuses. Je ne pense pas qu’on puisse lui faire confiance. Je suis vraiment très sceptique et je ne fais pas confiance à ses garanties », a déclaré le Premier ministre britannique.

Le Royaume-Uni défend sa politique envers les réfugiés ukrainiens

Le gouvernement britannique a défendu aujourd’hui sa politique d’accueil des réfugiés ukrainiens après avoir reconnu le « retard frustrant ». Jusqu’à présent, seuls 12 000 réfugiés fuyant la guerre en Ukraine sont arrivés en Grande-Bretagne, selon l’agence de presse AP.

Les chiffres du gouvernement montrent que seuls 1 200 réfugiés sont venus dans le pays dans le cadre d’un programme les mettant en relation avec des hôtes britanniques qui ont abandonné leurs maisons. Les 10 800 réfugiés restants rejoignent les membres de leur famille vivant déjà au Royaume-Uni.

Le réfugié adjoint du gouvernement britannique, Richard Harrington, a reconnu cette semaine que le système de visa pour l’Ukraine commençait à être « lent et bureaucratique ».

La ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a admis qu’elle était « frustrée » et a déclaré qu’elle s’efforçait de rendre le processus plus efficace. Mais il a défendu les règles actuelles. « Nous voulons donner aux gens le statut et la sécurité qu’ils peuvent venir dans notre pays avec un accueil chaleureux », a déclaré Patel à la BBC. « Nous devons nous assurer qu’ils sont également protégés et sécurisés au Royaume-Uni », a ajouté le ministre.

L’Irlande voisine, qui ne compte qu’un dixième des 67 millions d’habitants de la Grande-Bretagne, a accueilli plus de 20 000 réfugiés ukrainiens.

L’hébergement des réfugiés ukrainiens au Royaume-Uni est proposé par environ 200 000 personnes et groupes. Selon l’AP, certains affirment que personne ne les a appelés. D’autres ont signalé des progrès lents dans la lutte contre la bureaucratie et le contrôle gouvernemental des hôtes volontaires.

Enver Solomon, directeur du Conseil des réfugiés, qui aide les réfugiés, a accusé le gouvernement de « faire passer le contrôle avant la compassion ». Il a ajouté que la Grande-Bretagne, prête à ouvrir ses maisons aux réfugiés, était « indignée et frustrée que leur attitude de soutien se soit perdue dans un réseau de bureaucratie et de chaos ».

Le cabinet du Premier ministre Boris Johnson a été critiqué par le Parti travailliste de l’opposition et d’autres organisations de soutien aux réfugiés pour avoir insisté sur les visas pour l’Ukraine, que de nombreux pays européens ont annulés. Le gouvernement affirme que le contrôle de ces documents est nécessaire. Il a déclaré que les réfugiés ukrainiens avaient déposé environ 79 800 demandes jeudi et que les autorités avaient jusqu’à présent accordé 40 900 visas.

« L’ensemble du processus a pris trop de temps. Le régime compliqué des visas a retardé ou découragé de nombreuses personnes de rechercher la sécurité au Royaume-Uni », a déclaré Alex Fraser, qui dirige le département d’aide aux réfugiés de la Croix-Rouge britannique.