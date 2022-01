La gauche fait juste de la propagande, le milieu droit continue de voter pour les femmes

élection Roberta Metsola, membre du Parti populaire européen, en tant que président du Parlement européen contribue à lever le voile de l’hypocrisie qui s’est compromis. Le centre droit, tant italien que continental, continue, au mérite, à proposer des femmes à la direction des institutions politiques, tandis que le centre gauche a fait de la « question des femmes » un aspect de pure propagande.

La tendance s’est précisée, pour Belpaese, avec le débat autour de la succession du président Sergio Mattarella : le centre gauche affichait depuis des mois la nécessité de proposer donna pour Colle mais n’a pas donné de noms. Le débat porte sur le sexe mais pas sur une personnalité en particulier. Et cela contribue à révéler le caractère instrumental de l’approche « champ large » menée par Enrico Letta, Giuseppe Conte, Roberto Speranza, etc.

Concernant tout cela, le réalisateur Tg La7 Enrico Mentana quand, à travers des posts apparus sur les réseaux sociaux, raisonnés après l’élection de Metsola, il a proposé un thème sans trop de fioritures. Mentana se souvient de l’affaire Metsola, de Ursula von der Leyen et Christine Lagarde. Les trois femmes sont très différentes les unes des autres en termes d’origines politiques et de compétences sectorielles mais sont unies par leur appartenance au centre-droit. Lagarde est une technique, bien sûr, mais elle est aussi à la tête d’un dicastère dans les deux gouvernements républicains de France. Deux autres représentants politiques ont, à ce jour, occupé deux postes de direction différents à Strasbourg et à Bruxelles, en tant qu’expression du PPE.

Ensuite, il y a le régime du parti italien qui ne fournit qu’une seule dirigeante très importante : Giorgia Melon qui a dirigé les Frères d’Italie depuis sa fondation et qui, surtout ces derniers mois, a pu concourir pour un avantage électoral dans la coalition de centre-droit (mais aussi par rapport au cadre général du parti). Tu piges narration La progressivité est indéniable.

Débat de propagande pour Colle

Depuis qu’il a commencé à réfléchir à qui pourrait remplacer le président Sergio Mattarella, tout le centre-gauche, sur le ton moraliste habituel, a vanté la nécessité d’élire une femme. Cette hypothèse, à ce moment opportun, semble complètement fermée. Giuseppe Conte, « chef grillino », a suggéré une femme pour Quirinale mais n’a pas nommé. Massimo D’Alema, à travers un entretien avec Manifeste, a déclaré que les parties devraient inclure l’ordre des idées pour aller de l’avant candidature féminine. Mais même dans ce cas, aucun nom ni numéro exact n’apparaît. Bref, nous sommes de la pure propagande comme une fin en soi.

L’honorable Erica Mazzetti, députée Allez l’Italie, qui a d’abord revendiqué ce que son parti rassemblait, en termes pragmatiques plutôt que théoriques : « Metsola, von der Leyen, Lagarde, les trois femmes de centre-droit au sommet – dit le député Giornale.it -, au niveau italien on pense à Elisabetta Casellati et nos ministres, Gelmini et Carfagna qui apportent certainement une valeur ajoutée à la société comme beaucoup d’hommes ». Et encore: « Moyen-droit et surtout à Forza Italia – a-t-il poursuivi – les femmes occupant des postes clés sont valorisées et proposées naturellement sans l’idéologie sexiste qui a donné son pire même lors de cette élection de principal. L’État, avec sa propagande dégueu sans but , faites « peut-être » de belles paroles au lieu d’actions concrètes. Quand j’entends quelqu’un dire « nous avons besoin d’une femme au Quirinal » – résume Mazzetti – je réponds spontanément : il faut quelqu’un capable de remplir un rôle et non un choix différencié ! ».

« La question de la femme de droite n’a jamais existé »

Si l’élection de Metsola a fait l’actualité de ces dernières semaines, en baisse au niveau national, le fait qu’il s’agisse d’une femme à la tête de la droite italienne n’a certainement rien de nouveau. Giorgia Meloni, qui a conquis très jeune la direction du mouvement de jeunesse Alleanza Nazionale et qui est devenue la plus jeune vice-présidente de la Chambre, est un sommet invaincu. Frère italien puisque la scission s’est faite contre le PDL. « La question de la femme de droite – dit Chiara Colosimo, membre du conseil régional de la Fdi au Latium – n’existe jamais. Une place est toujours donnée à celles qui sont meilleures et plus présentes que les autres. La force – souligne-t-elle – a toujours été le seul critère pour choisir la classe dirigeante ». Colosimo lui-même affirme avoir occupé une série de postes fondés sur la méritocratie, qui est une figure culturelle qu’il associe à son monde : « Oui, il y a des quotas mais j’ai toujours été contre le « quota de panda ». Je coordonne également des services d’ordre de manifestation : pas étonnant cependant, car à droite, leur engagement et leur capacité à s’affirmer. Ce qui devrait être sans importance pour le genre mais peu importe ».

« Une grande partie de votre condition de réfugiée, j’ose le dire – a insisté Colosimo, s’adressant à ceux qui, en tant que femme, ont choisi de servir à gauche – cela dépend vraiment de vous. Vous vous battez pour être appelée « membre du conseil d’administration ». Bon, je pense que c’est une grande partie du problème : le problème n’est pas de savoir s’il y a un « a » final mais si tu es capable de faire les choses bien, et surtout bien ». La « question des femmes », qui pour les membres du conseil régional Fdi n’est pas de sa part mais d’ailleurs, dépend donc du même comportement politique de celles qui, préférant se battre pour une cause, peinent souvent à revendiquer un rôle.

La protagoniste féminine au milieu à droite

Bref, il ne s’agit pas seulement d’obtenir des espaces et des affectations, mais aussi d’une égalité effective, notamment au regard des conditions initiales. Ces éléments permettront – disent les trois principaux partis de la coalition – de faire en sorte que les femmes, au centre droit, soient protagonistes. De cet avis également l’estimée Laura Cavandoli, qui est l’expression de Ligue de Matteo Salvini. « Au milieu à droite- records de ligue – a révélé de très bonnes femmes ministres et vice-ministres au sein du gouvernement, seule avec une majorité de centre-droit une femme a été élue présidente du Sénat, le deuxième poste de l’Etat ». Il reste: « Les femmes du centre droit sont d’excellentes maires et conseillères municipales et régionales. Seules les femmes du centre droit ont nommé des femmes à la présidence de la Région, élisant Jole Santelli en Calabre, Nicoletta Spelgatti en Vallée d’Aoste et Donatella Tesei au gouvernement de l’Ombrie , et identifiées dans les postes de direction des femmes dans l’administration des régions autonomes et des provinces « , observer les députés, parler à IlGiornale.it