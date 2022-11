La gauche en France unie contre Macron, les partis forment une coalition pour les élections

En France, avant les élections à l’Assemblée nationale en juin, une large coalition de gauche se forme qui veut faire contrepoids au président centriste Emmanuel Macron. Le leader de la coalition naissante était le parti de gauche La France insoumise (LFI) et son chef Jean-Luc Mélenchon. Ces dernières heures, le parti s’est mis d’accord sur un partenariat électoral avec le Parti communiste français et le Parti socialiste.

LFI Mélenchon veut forger une alliance qui assurera la victoire des partis de gauche aux élections. Si la coalition obtient une position forte au parlement, elle pourrait effectivement bloquer les politiques de Macron.

Mélenchon a remporté 22 % des voix au premier tour de l’élection présidentielle d’avril et a terminé troisième, lui donnant une position de négociation solide avec d’autres entités de gauche. Il s’est également présenté comme le candidat le plus approprié pour le prochain Premier ministre France.

« Maintenant, il y a un accord-cadre entre l’équipe de négociation LFI et les socialistes », a déclaré le député et l’un des principaux visages de LFI Adrien Quatennens à la radio Infos en français. « Emmanuel Macron peut et doit être vaincu et nous pouvons y parvenir avec une majorité qui gouvernera selon un programme différent de la direction actuelle du pays », a-t-il ajouté.

Les parties ont promis de publier plus de détails sur l’accord à midi. L’ancien président socialiste François Hollande s’est opposé la semaine dernière au partenariat socialiste avec LFI.

L’accord de LFI avec les communistes n’a d’ailleurs pas été sans compromis, leur président Fabien Roussel a appelé à son respect. Les désaccords portent principalement sur la politique énergétique française et l’orientation nucléaire soutenue par les communistes.

Lundi, le parti LFI avait conclu un partenariat avec le plus grand parti écologiste de France, Europe Ecologie – Les Verts (EELV).

Le premier tour des élections à l’Assemblée nationale française aura lieu le 12 juin. Les candidats se disputent les suffrages électoraux dans des circonscriptions individuelles, pour remporter un mandat il est nécessaire d’obtenir la majorité absolue. Si personne n’est élu au premier tour dans une circonscription particulière, le second tour a lieu une semaine plus tard, cette année le 19 juin.