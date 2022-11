La frénésie promotionnelle au Qatar commence, quels scénarios propose-t-elle ? Un certain minimum et 27 points d’interrogation

Ballon d’Al Rihla pour la Coupe du monde au Qatar, photo d’illustration. | Photo : Reuters

Critères de procédure



Examinons d’abord les critères de qualification de la phase de groupes, qui dans la Coupe du Monde de la FIFA sont très différents, par exemple, des règles de compétition de l’UEFA. Le premier critère est bien sûr global Nombre de pointsmais le score a le deuxième poids le plus élevé ici, c’est-à-dire différence de buts de tous les matchs du groupe.

Si les équipes se rencontrent avec le même nombre de points et la même différence de buts, le nombre le plus élevé décidera buts marqués de tous les matchs du groupe. Ce n’est qu’en quatrième place que le critère correspondre les uns aux autresque vous pourriez vous attendre à être deux barres plus haut.

Un autre critère est statistiques du jeu équitable, dont les Japonais et les Sénégalais se souviennent bien de la dernière Coupe du monde en Russie. Une équipe déduit un point pour un carton jaune, trois points pour un carton rouge après deux cartons jaunes et quatre points pour un carton rouge consécutif. Le Sénégal a manqué sa promotion il y a quatre ans par deux points (deux cartons jaunes). A cette époque, le Japon jouait en huitièmes de finale.

Le dernier critère est grand cerf.