La France va envoyer des frégates en mer Noire et faire voler des avions de combat Rafale | . Monde

La France envoie une frégate en mer Noire, l’un des foyers de tension dans la crise entre la Russie et l’Ukraine, et a également programmé des vols d’avions de combat Rafale basés sur le porte-avions Charles de Gaulle, a annoncé lundi le ministère de la Défense.

La frégate, qui doit passer trois semaines en mer Noire, fait partie du groupe naval du porte-avions Charles de Gaulle, qui embarquera pour des missions en Méditerranée orientale entre février et avril, a précisé la Marine nationale dans un dossier de presse. .

Charles de Gaulle quittera mardi son port d’attache pour sa 14e mission avec 1.200 marins, 22 chasseurs Rafale, deux avions de reconnaissance Hawkeye et deux hélicoptères.

Il sera accompagné de trois frégates, d’un ravitailleur et d’un sous-marin nucléaire, mais intégrera également d’autres unités des trois pays de l’UE (Belgique, Espagne et Grèce) et des deux principaux alliés de l’OTAN (États-Unis et Canada). .

Comme l’a expliqué la Marine nationale française, comme lors des missions précédentes, ils travailleront à la lutte contre la restauration de la capacité de l’État islamique au Moyen-Orient.

Mais aussi dans les engagements de la France envers les pays de l’Union européenne et de l’OTAN.

La France a annoncé, face à la montée des tensions avec la Russie, sa volonté d’envoyer « plusieurs centaines » de soldats en Roumanie pour renforcer l’appareil de défense des pays de l’Alliance atlantique limitrophes de l’Ukraine et ayant des façades maritimes en mer Noire.