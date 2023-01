Ces dernières années, l’État français a accordé peu d’attention à la qualité de l’air autour de Paris. C’est la décision PTUN qui donne la vérité aux femmes qui poursuivent l’État en raison de l’aggravation de leurs problèmes respiratoires. Cependant, le tribunal a rejeté sa demande d’indemnisation, a rapporté l’agence DPA.

Court a été approché par une femme qui vivait auparavant avec sa fille adolescente à Saint-Ouen au nord de Paris, où se trouve le périphérique de la ville. Il a affirmé qu’il souffrait d’une maladie respiratoire depuis des années, qui s’était progressivement aggravée.

« J’ai souvent souffert de bronchite. Le médecin m’a prescrit des antibiotiques, mais ils n’ont pas aidé », a déclaré Farida, 52 ans, citée par The Guardian d’Angleterre. Sa fille a eu une bronchite dans son enfance, puis de l’asthme. Un médecin a dit à Farida il y a trois ans que la pollution de l’air était responsable de leurs problèmes et leur a recommandé de déménager. Mère et fils ont trouvé une nouvelle maison à Orléans et leurs ennuis auraient disparu.

Un tribunal administratif de Montreuil a conclu que les valeurs limites de certains polluants avaient été dépassées à plusieurs reprises dans la zone où vivait Farida et que l’État n’avait pas pris les mesures adéquates contre cela. Cependant, Farida et sa fille n’avaient pas droit à une indemnisation, selon le jugement, car il n’avait pas été prouvé que leur altération de la santé était directement liée à l’inaction de l’État contre le mauvais air.

Les médias français ont rappelé qu’il s’agissait du premier procès intenté par des particuliers contre l’État pour mauvaise qualité de l’air. « C’est une première pour les victimes de la pollution de l’air », a déclaré l’avocate Farida. « Désormais, l’Etat doit prendre des mesures efficaces contre la pollution de l’air », a-t-il ajouté.

Selon Ecologie Sans Frontières, 67 000 personnes meurent prématurément chaque année en France à cause de la mauvaise qualité de l’air.