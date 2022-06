La France revient les mains vides, le Danemark célèbre une victoire importante – T sport – Télévision tchèque

« Nous sommes une nation de hockey assez petite, donc il n’y a que quelques équipes pour lesquelles nous pensons que nous sommes meilleurs sur le papier. C’est l’un de ces matchs où vous sentez que vous devez gagner et nous sommes heureux de l’avoir fait », a déclaré le défenseur du Danemark. Jesper Jensen Aabo. « Nous avons maintenant la chance de nous qualifier pour les quarts de finale, ce qui est une sensation formidable », a-t-il ajouté, louant la performance fiable de Dahm.

La France est bien entrée dans le match, elle a été active, mais elle n’a pas réussi à renverser la vapeur. Texier et Kevin Bozon ont battu Dahm dans le but du Danemark. Grâce à cela, l’adversaire a pris les devants, après que Regin ait effectué une contre-attaque rapide et battu Regin à la 17e minute.

En début de deuxième mi-temps, l’actif Texier aurait pu égaliser, mais cette fois il ne trouve pas non plus la recette de Dahm. Thiry a été expulsé à la 25e minute et le Danemark a utilisé son premier avantage numérique en 47 secondes. Le gardien Buysse a été battu par Blichfeld.

L’avance de deux buts aurait pu être renforcée par l’équipe du Nord dans un avantage numérique supplémentaire, mais ils étaient sans victoire même dans un match de cinq contre trois pendant 22 secondes. Après cela, la France a également disputé deux matchs de force dans l’alignement avec la paire d’attaquants Claireaux et Perret, qui ont joué dans l’Extraliga tchèque cette saison. Cependant, ils n’ont pas pu profiter de l’exclusion d’Ehlers et Regin.

Le Danemark a certainement conservé une avance de deux buts avec un jeu responsable sans fautes et a fini par ajouter un troisième but lors du jeu de puissance de l’opposition.

« Notre objectif principal était de rester parmi l’élite et nous y sommes parvenus après quatre matchs. Maintenant, nous sommes moins sous pression et nous essaierons d’obtenir le plus de points possible dans les deux matchs restants. Mais aujourd’hui, nous sommes déçus car si nous gagnons, nous pouvons nous battre pour les quarts de finale », a déclaré l’attaquant français Sacha Treille, qui a déjà joué en ligue supplémentaire pour le Sparta ou Kladno.