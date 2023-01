La France renverse le duel avec les Kazakhs et gagne parmi l’élite à la Coupe du monde après quatre ans – ČT sport – Télévision tchèque

« Nous attendions un match comme celui-ci depuis des mois. Nous voulions gagner. C’était une victoire importante. Maintenant, nous respirons un peu mieux et nous pouvons jouer le reste du tournoi plus sereinement. Au début, nous n’avions pas . » Je ne m’attendais pas à jouer ici, mais nous voulons montrer à tout le monde que nous le méritons. Nous avons apprécié l’après-midi », a déclaré l’attaquant français Damien Fleury sur le site Internet de l’IIHF.

« C’était un match égal. Ils menaient 1-0, mais nous avons fait preuve d’un grand caractère et avons renversé la situation. Dès lors, nous avons contrôlé le match. Nous savions que nous devions gagner les matchs contre le Kazakhstan et l’Italie. Nous aimons gagner , mais le tournoi ne s’arrête pas là. Nous attendons avec impatience le match de demain contre l’Allemagne », a déclaré l’attaquant français Kevin Bozon.

La France a fêté sa première victoire dans l’élite depuis le 11 mai 2018, lorsqu’elle s’était imposée à Copenhague face à l’Autriche (5:2). Depuis, ils ont perdu 10 matchs de suite. Après avoir été relégués en 2019 de Košice dans le groupe A Division I, qui n’a pas été joué au cours des deux dernières années en raison de la pandémie de coronavirus, ils sont revenus au tournoi en Finlande lors des huitièmes de finale avec l’Autriche en remplacement de la Russie et de la Biélorussie, exclus en raison à l’agression de guerre en Ukraine.

La France menacée d’entrée, Bertrand détourne le tir de Crinon mais le gardien Šutov réalise un arrêt. A la 6ème minute, le Kazakhstan se réjouissait de mener. Après l’action de Nikita Michajlis, Orechov a reçu la rondelle pour les patins de Buysse, et les arbitres tchèques Šír et Slovák Stan ont concédé le but après avoir vérifié la vidéo.

Peu après la passe de Texier, le capitaine Fleury a égalisé. En revanche, Nikita Mikhailis menace. Šutov a géré le tir de Perret à la 18e minute.

Au tournant des première et deuxième périodes, la France s’est défendue lorsque Texier a été expulsé. Puis, sur un penalty d’Akolzin, Fleury tire depuis le cercle gauche, mais dans le filet latéral. Même Bertrand n’a pas eu un coup précis après la fin de l’avantage numérique. Il avait déjà égalisé à la 33e minute. Après le tir de Gallet, Texier frappe depuis la ligne bleue.

Une minute et demie plus tard, Šutov était aidé par le poteau droit après que Bertrand ait fui le tir de Claireaux. Il a eu une nouvelle chance après la passe de Tom Bozon à Sacha Treille. Buysse a éliminé les chances de Panjukov après avoir été appâté par Nikita Michailis. A 25 secondes de la fin de la deuxième mi-temps, Chakiachvili tacle un revirement, qui après neuf secondes profite de l’exception de Blacker avec un tir de la ligne bleue, grâce à une mauvaise course de Sawický.

A l’entame du troisième tour, Buysse n’a pu se faire battre par Nikita Michajlis. Šutov devait couvrir le feu de Rech. A moins de cinq minutes de la fin, Valk a tenté de surprendre le gardien kazakh sous un certain angle. La situation n’a pas changé même lors du dernier avantage numérique. Le Kazakhstan, qui a atteint les quarts de finale du championnat à Riga l’année dernière, reste sans point après le match de samedi contre le Danemark 1:9.