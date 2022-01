La France rendra les trésors du Bénin volés il y a 129 ans

Dans cette archive photo du vendredi 23 novembre 2018, un visiteur regarde des statues royales en bois de l’empire Dahomey du XIXe siècle au musée du Quai Branly à Paris, France. Dans une décision aux conséquences potentielles pour les musées européens, la France expose 26 artefacts de l’époque coloniale qui ont été pillés pour la dernière fois avant de les restituer au Bénin. (photo AP/Michel Euler, dossier)

Dans une décision aux conséquences possibles pour les musées européens, La France exposera une dernière fois 26 artefacts coloniaux pillés avant de les restituer au Bénin.

Des statues anthropomorphes en bois, des trônes royaux et des autels sacrés ont été volés par des soldats français en Afrique de l’Ouest du XIXe siècle.

Le président Emmanuel Macron a suggéré que la France devait maintenant corriger les erreurs du passé, prononçant un discours historique en 2017 dans lequel il a déclaré qu’il ne pouvait plus accepter « qu’une grande partie du patrimoine culturel de nombreux pays africains se trouve en France ». Il a établi une feuille de route pour le retour controversé des trésors royaux pris à l’époque de l’empire et de la colonie.

Les Français verront le dernier objet au musée du quai Branly – Jacques Chirac du 26 au 31 octobre.

La ministre française de la Culture Roselyne Bachelot a tenté de calmer la nervosité des musées européens et Il a souligné que cette initiative « ne créera pas de précédent juridique ».

L’année dernière, une loi française a été adoptée pour permettre le retour des statues à la République du Bénin, ainsi que l’épée historique au Musée de l’Armée au Sénégal.

Mais il a déclaré que les lois du gouvernement français étaient conçues sur mesure et ne s’appliquaient qu’à 27 artefacts. « (Elle) n’institue pas le droit général de restitution » et « ne remet en rien en cause » le droit des musées français à conserver leur patrimoine.

Cependant, les critiques de cette décision, y compris le British Museum de Londres, qui était dans une lutte acharnée de plusieurs décennies avec le gouvernement grec au sujet du retour des marbres d’Elgin, ont fait valoir que cela ouvrirait les vannes pour vider les musées occidentaux de leur collectes. . Beaucoup sont constitués d’objets acquis ou volés à l’époque coloniale. Le musée français possède à lui seul au moins 90 000 artefacts d’Afrique subsaharienne.

L’histoire du « Trésor d’Abomey » est aussi dramatique que sa forme sculpturale. En novembre 1892, le colonel Alfred Dodds a dirigé un corps expéditionnaire français lors d’un raid contre le royaume du Danhomè, situé au sud de l’actuel Bénin. Les forces coloniales ont pris d’assaut le palais d’Abomey, la maison du roi Behanzin, et ont confisqué de nombreux objets royaux, dont les 26 artefacts que Dodds a fait don au Musée d’Ethnographie du Trocadéro à Paris en 1890. Depuis 2003, leurs objets sont au Musée du quai Branly – Jacques Chirac.

Cent vingt-neuf ans plus tard, son long voyage à l’étranger touchait enfin à sa fin.

Le ministre béninois de la Culture, Jean-Michel Abimbola, a appelé au retour des œuvres « coup de poing de l’histoire », et le début d’une plus grande coopération entre les deux pays, lors d’une conférence de presse la semaine dernière. Le pays a installé un musée à Abomey pour abriter le trésor qui sera en partie financé par le gouvernement français. L’Agence française de développement allouera environ 41 millions de dollars au « Musée des Contes des Amazones et du roi du Danhomé » dans le cadre des engagements signés cette année.

Le transfert officiel des 26 œuvres devrait être signé à Paris le 9 novembre en présence de Macron et l’œuvre devrait être au Bénin quelques jours plus tard, a déclaré Abimbola.

Alors que les habitants disent que la décision est trop tardive, ce qui compte, c’est que l’art sera rendu. « C’est un vide qui s’est créé parmi les trésors historiques du Bénin, qui se reconstruit peu à peu », a déclaré Fortune Sossa, président du Réseau des journalistes culturels africains.

