La France rattrape son passé colonial. En Afrique, le rayonnement des bombes le poursuit toujours

La France est aux prises avec un héritage radioactif amer. Le mois dernier, les médias du monde entier ont rapporté le gel des résultats d’un projet d’enquête intitulé Fichiers Moruroa. Il a révélé la coquille secrète du sérieux du gouvernement français sur les conséquences des actions de Paris sur le champ de tir nucléaire au cœur du Pacifique. Le rapport indique que l’impact des essais nucléaires sur et autour des atolls de Mururoa et de Fangataufa était bien plus important que ne l’admet la France.

Mais la BBC maintenant rapport a rappelé au journaliste algérien Maher Mezahi que la situation autour de l’ancien champ de tir nucléaire au Sahara, où la France a commencé à tester des armes nucléaires, reste problématique.

Le rayonnement du « Blue Tarbík » se propage au sud de l’Europe

« Hourra pour la France. Il est plus fort et plus fier ce matin. Je vous remercie sincèrement, ainsi que tous ceux qui ont contribué à ce grand succès », l’auteur cite le président français Charles de Gaulle au début de l’article disant que la France est la quatrième pays au monde à avoir effectué son premier essai nucléaire en Algérie.

Cela s’est passé le 13 février 1960, à quelques dizaines de kilomètres au sud de la ville de Reggane en Algérie dans le désert du Sahara. La bombe s’appelait la Gerboise Bleue ou Blue Tarbík – un petit rongeur qui abonde dans la région. Elle avait une force de 70 kilotonnes, soit plus de trois fois la bombe larguée sur Hiroshima. La BBC rappelle que la décision de faire exploser a été confirmée par le général Charles Ailleret, qui a déclaré que « l’absence de signes de vie » était « critique pour le choix du site ».

Un mannequin attendant d’être brûlé par la chaleur de l’explosion atomique dans le Sahara algérien en 1960.

En avril de l’année prochaine, la France y avait effectué trois autres tests sur le terrain. Par la suite, le champ de tir s’est déplacé à 700 kilomètres au sud-est du village d’Ekker, où d’autres tests souterrains ont été effectués dans les montagnes d’Ahaggar, qui, incidemment, ont été déclarées parc national en 1987.

« Ce n’est pas au milieu de nulle part », a déclaré à la presse Abderrahmane Toumi, 57 ans, qui a grandi dans la région et a fondé une association luttant pour les droits des victimes de la contamination radioactive en 2010. « En 1960, 6 000 personnes vivaient à Reggan », a déclaré un Algérien à la BBC.

« Selon les experts, les effets à long terme commencent à se manifester environ vingt ans après l’explosion de la première bombe et dureront des décennies », a déclaré Toumi. « Beaucoup de ceux qui ont été exposés à la contamination sont morts sans cause médicale connue. On leur a dit qu’ils avaient une maladie rare, mais ils ne connaissaient pas sa nature », a décrit Toumi, décrivant son expérience dans l’oasis du désert, où vivent actuellement environ 20 000 personnes. .

Les atrocités des expériences nucléaires près de la ville ont immédiatement déclenché des protestations dans le pays. Des manifestations ont également eu lieu dans ce qui était alors l’Allemagne de l’Est, lorsque des étudiants maliens ont exprimé leur opposition aux examens de Leipzig. Dans la colonie française elle-même, la guerre d’indépendance de l’Algérie était à son apogée et, selon les mesures de l’époque, la radioactivité dans la région devait être suffisamment faible pour être inoffensive.

Pourtant, des documents déclassifiés en 2013 ont révélé que la radioactivité provoquée par l’essai français s’était propagée dans toute l’Afrique de l’Ouest, et avait même atteint le sud de l’Europe.

Des tests souterrains remplissent l’air et le sol

La BBC a en outre noté que même les tests souterrains dans les dernières montagnes de l’Ahaggar ne pouvaient pas être effectués sans une importante contamination de l’air. Par exemple, lors de l’explosion de la bombe Beryl, des substances radioactives sont entrées dans l’atmosphère par un trou souterrain qui n’était pas bien fermé. De plus, l’explosion a secoué la montagne elle-même, créant plusieurs fissures, d’où la chute s’est également échappée directement dans les airs.

Au moins neuf soldats travaillant sur l’expérience étaient « fortement contaminés » à l’époque, tout comme « de nombreux » responsables gouvernementaux qui ont été invités à assister à l’explosion. Plus d’une douzaine d’essais souterrains ont eu lieu autour du village d’Ekker, et ce n’est qu’alors que la France a déplacé sa gamme nucléaire vers les atolls du Pacifique sous la Polynésie française.

Les retombées de l’expérience nucléaire française au Sahara, selon la BBC, « continuent de polluer » les relations franco-algériennes. Les experts locaux estiment que des milliers d’Algériens en ont subi les conséquences et que de nombreux endroits n’ont pas été décontaminés.

« Montrer les zones contaminées et aider à la décontamination »

Mais depuis quelques mois, le passé nucléaire de la France commence à se rattraper. Début février, par exemple, le général algérien Búzíd Búfríua a demandé à Paris de révéler enfin exactement où les tests ont été effectués et d’engager des travaux de décontamination. « Plus de 60 ans se sont écoulés depuis le premier essai nucléaire en Algérie. La France continue de refuser de publier des cartes permettant de localiser les restes de matières nucléaires », a déclaré le général citant l’agence de presse AFP.

Selon Toumi, qui, selon la BBC, discute quotidiennement de ces conséquences avec les victimes, la « correction d’erreurs » devrait également commencer par la décontamination de la zone contaminée. « Les déchets nucléaires sont souterrains et nous ne savons toujours pas exactement où ils se trouvent », a déclaré Toumi aux médias de service public britanniques.

Le problème est également de plus en plus visible alors que la France essaie maintenant de trouver des moyens d’améliorer ses relations avec l’Algérie et de corriger les injustices que la France a endurées pendant ses 132 ans d’ère coloniale.

Les montagnes de l’Ahaggar en arrière-plan des dunes du désert algérien.

Macron veut prendre des « mesures symboliques » pour faire amende honorable

Un rapport de l’éminent historien français Benjamin Story, commandé directement par le président Emmanuel Macron, a également été publié sur le sujet en janvier. Cependant, il a abordé la question de la pollution radioactive en mentionnant brièvement que « la France et l’Algérie doivent travailler ensemble pour assainir la zone ».

» Stora est comme un tailleur. Elle coud exactement ce dont la France a besoin « , une vision algérienne de l’affaire de la BBC est citée par l’activiste Mohamed Mahmoudi, qui a prétendu être lui-même une victime en raison d’une exposition aux radiations au début des années 1990 lorsqu’il y servait dans le l’armée et personne ne l’a prévenu de quoi que ce soit. .

Répondant au rapport, Macron a déclaré qu’il souhaitait prendre des « mesures symboliques » pour faire la paix avec le passé colonial de l’Algérie, mais n’envisageait pas de s’excuser officiellement pour les actions passées. D’autre part, Macron, par exemple, a reconnu que le leader nationaliste algérien Ali Bumendzel avait été « torturé et tué » par des soldats français en 1957. En mars, il a également promis de simplifier le processus de déclassification des archives françaises jusqu’en 1970.

En avril, le Premier ministre français Jean Castex doit arriver en Algérie pour une réunion de la commission franco-algérienne. Cependant, le voyage a été annulé, ce que le gouvernement a justifié en raison de la crise médicale et a exclu que ce soit le résultat de mauvaises relations.

Interrogée sur la raison pour laquelle les Algériens ne savent toujours pas où et combien de déchets radioactifs restent après la France, la BBC a répondu dans un e-mail au ministère français qu' »une analyse radiologique de la zone d’essai a été réalisée et est à la disposition du gouvernement algérien ».