La France présente une unité forte face à la Bulgarie – EURO 2020 – Football

Les responsables de l’équipe nationale allemande suivront à nouveau ce match de près mardi soir (08.06.2021). Le match amical de la France contre la Bulgarie devrait compléter l’impression déjà formée par le sélectionneur national Joachim Löw et son entraîneur adjoint : la France doit avoir son mot à dire dans l’attribution du titre de champion d’Europe.

L’entraîneur Didier Deschamps a adopté un système 4-3-3 lors d’une victoire bien méritée 3-0 (1-0) contre la Bulgarie, avec Antoine Griezman, Karim Benzema et Kylian Mbappé en tête. Pour beaucoup d’observateurs, peut-être la meilleure série offensive d’Europe, tant ces trois attaquants allient aisément technique, rapidité d’action, passes et grande vitesse. Kingsley Coman du Bayern Munich n’était même pas dans l’équipe ce soir-là au Stade de France à Paris.

Griezman marque d’un coup de tête

Face à la Bulgarie, Griezman a une nouvelle fois souligné sa menace de but d’un coup de tête pour porter le score à 1-0 (29e). Mbappé tente de déstabiliser la défense bulgare avec quelques solos, mais se fait souvent piéger par ses adversaires, lui barrant la route par deux voire par trois. Un bon outil auquel l’équipe allemande devrait également prêter attention.

Mais : Le joueur de 22 ans a également regardé ses coéquipiers et a tenté de capitaliser sur ses coéquipiers avec quelques passes ciblées. La défense de la DFB doit également s’y préparer. Parfois, les joueurs offensifs français se sont perdus dans des jeux de passes trop intenses et ont perdu leur détermination et leur concentration finale à la fin, ce qui s’est reflété dans le résultat.

Benzema doit être remplacé pour cause de blessure

Cependant, « l’Equipe Tricolore » a également subi un revers sévère : Benzema a dû quitter le terrain après 38 minutes avec une blessure à la cuisse et souffrait clairement. S’il sera en forme mardi prochain n’a pas été dit. Olivier Giroud remplace Benzema en inscrivant les deuxième et troisième buts (83′ ; 90′) de son équipe.

Cependant, le milieu de terrain français derrière cette incroyable attaque était tout simplement spectaculaire. Avec N-Golo Kanté à « six », la France dispose d’un plaqueur agile et fort qui s’est débarrassé de la charge de travail d’au moins deux joueurs et qui cherche actuellement à l’égaler en Europe. Face à Kanté, les professionnels du Bayern Corentin Tolisso et Paul Pogba ont veillé à ce que le Français construise le jeu avec soin. Les deux n’ont pas agi de façon spectaculaire, mais avec des compétences stratégiques exceptionnelles. Le trio a également changé de position encore et encore, ce qui a rendu leur jeu encore plus imprévisible.

Ailier munichois

Il sera également intéressant de voir si les deux latéraux munichois appelés contre la Bulgarie – Lucas Hernandez à gauche et Benjamin Pavard à droite – interpréteront leurs rôles face à la DFB de la même manière offensive. Les deux agissent presque comme des ailiers, essayant de « nourrir » leurs attaquants avec des croix depuis les ailes. Ils sont également capables d’imposer cela car ils ne sont presque jamais défiés par un adversaire en défense. Peut-être que les chances de l’équipe allemande résident dans cette position extérieure, où elle doit être derrière deux joueurs dans des situations de remplacement.

Avec Raphaël Varane et Presnel Kimpembe, la France dispose de deux magnifiques défenseurs centraux, qui ont cependant un déficit de rythme d’attaque. Hugo Lloris n’a pas réussi à prendre l’avantage contre la Bulgarie mais est considéré comme un gardien au-dessus de la moyenne.

Non seulement la France a montré ses qualités individuelles contre la Bulgarie, mais on a pu voir clairement son fort esprit offensif – et le fait qu’elle voulait agir en équipe. Dan : Mbappé, Griezman et Cie. a même fait un travail défensif sans hésitation – ce qui n’aurait pas facilité la tâche de l’équipe allemande en ce début de Championnat d’Europe.



Debout: 08.06.2021, 23:15