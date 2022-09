La personne choisie au poste nouvellement créé coordonnera la stratégie du ministère des Affaires étrangères et représentera la « voix de la France ». Borne a dit cela à l’occasion du 40e anniversaire de la dépénalisation de l’homosexualité dans le pays, écrit German serveur Deutsche Welle.

On ne sait pas encore qui sera l’ambassadeur. « L’élection aura lieu à la fin de cette année », a déclaré le Premier ministre français au centre LGBTQ de la ville d’Orléans. Selon lui, la fiche de poste de l’ambassadeur comprendrait « une campagne pour la dépénalisation de l’homosexualité et de l’identité trans ».

Borne justifie la création de postes d’envoyés spéciaux et le financement d’autres centres par une discrimination continue qui continue « d’exclure, de nuire et parfois même de tuer », a-t-il déclaré. serveur France 24.

Le secrétaire d’État aux Solidarités et aux Personnes handicapées, Damien Abad, a également été accusé de viol par une députée. Century a démissionné, nous avons écrit sur son scandale dans cet article :

Il a été appelé à démissionner à la mi-juillet en raison de ses remarques homosexuelles. On a demandé à Cayeux en 2013, alors qu’il était encore sénateur, s’il était toujours opposé au mariage homosexuel et au projet de loi sur l’adoption homosexuelle. A l’époque, il qualifiait cela de « complot contre nature » et de « désir ».