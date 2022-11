La France ne répondra pas à une éventuelle frappe russe avec des armes nucléaires en Ukraine, a déclaré Macron

Le président français Emmanuel Macron a déclaré que son pays ne riposterait pas contre la Russie si elle utilisait des armes nucléaires en Ukraine. D’après sa déclaration, il n’est pas tout à fait clair s’il voulait dire uniquement une frappe avec des armes nucléaires françaises, ou également par des moyens conventionnels.

« Notre doctrine est basée sur les intérêts fondamentaux de (notre) nation et ceux-ci sont clairement définis. S’il y a une attaque balistique nucléaire contre l’Ukraine, ces intérêts ne seront pas violés », a déclaré Macron dans une interview télévisée. France 2 renvoie à la doctrine française de dissuasion nucléaire.

D’autre part, il a ajouté que l’intégrité territoriale de l’Ukraine doit être restaurée. « Nous continuerons à soutenir la résistance ukrainienne et à intensifier notre assistance militaire », a-t-il ajouté.

Selon Macron, les obusiers Ceasar, les radars, la défense et l’attaque antimissile antiaérienne, les véhicules blindés et la formation du personnel feront partie de l’assistance supplémentaire. « Notre doctrine est claire. La dissuasion fonctionne. Moins on en parle, moins on augmente la menace », a déclaré Macron.

Il a ensuite développé ses propos sur les représailles contre la Russie sur Facebook. « Nous ne voulons pas d’une guerre mondiale », a-t-il écrit en ukrainien. « Nous avons aidé l’Ukraine à riposter dans son pays, mais nous n’avons jamais attaqué la Russie. Vladimir Poutine doit arrêter cette guerre et respecter l’intégrité territoriale de l’Ukraine », a-t-il déclaré.

Les pays de l’OTAN discutent de plans nucléaires

Les États-Unis sont toujours prêts à défendre l’ensemble de l’Alliance de l’Atlantique Nord. C’est ce qu’a déclaré aujourd’hui le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, avant une réunion du groupe de planification nucléaire de l’OTAN. Les ministres ont discuté de l’état actuel de préparation de l’arsenal nucléaire à un moment où la Russie menace de déployer des armes nucléaires en Ukraine. L’Alliance a confirmé qu’elle organisera la semaine prochaine des exercices réguliers pour une force aérienne capable de transporter des armes nucléaires.

Après que l’armée russe a commencé à faire marche arrière ces dernières semaines dans une offensive anti-ukrainienne, le président Vladimir Poutine a intensifié sa rhétorique, déclarant illégale la mobilisation et l’annexion de quatre zones dans l’est de l’Ukraine. Selon lui, Moscou répondra par tous les moyens aux attaques dans la région.

Les responsables américains ont insisté à plusieurs reprises sur le fait que la Russie devait faire face à de lourdes conséquences si elle utilisait des armes nucléaires en Ukraine. Ils n’ont pas précisé comment précisément Washington réagirait. « Nous sommes prêts à défendre chaque centimètre du territoire de l’OTAN si et quand le besoin s’en fait sentir », a déclaré Austin aujourd’hui.