La France, la Turquie et la Grèce vont mener des opérations d’évacuation de Marioupol

La Pologne, la République tchèque et la Slovénie ont dressé une liste de dix mesures que l’UE doit prendre si elle veut vraiment mettre fin à la guerre en Ukraine. Parmi les mesures proposées figurent des sanctions plus sévères contre les banques russes, les sociétés affiliées à des oligarques et Russie unie du président Vladimir Poutine, l’arrêt de la propagande russe en Europe, le blocage du trafic entre la Russie et l’Europe ou la suspension de la délivrance de visas pour la Russie. .