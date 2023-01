La France jouera pour la promotion, l’Argentine après une ligne difficile à espérer – ČT Sport – Télévision tchèque

« Si nous voulons gagner et remporter l’or, cela vaut la peine d’être déçus. Nous avons trébuché, mais nous ne sommes pas allés au sol. Cela nous fait chier, mais nous avons notre première finale de Coupe du monde samedi », a déclaré le gardien argentin Emiliano Martinez.

Le vainqueur du dernier championnat sud-américain, qui a été éliminé pour la dernière fois lors de la Coupe du monde 2002, a battu le Mexique trois fois de suite pour garder ses cages inviolées et n’a plus encaissé depuis 18 ans. Le dernier duel mutuel, préparation pour 2019, a été remporté par l’Argentine 4:0.

« Nous avons pris un coup dur, nous ne nous attendions pas au même départ. Cela faisait longtemps que nous n’avions pas été dans ce genre de situation. Maintenant, nous devons montrer que nous sommes une équipe très forte et unie. Nous ne donnerons pas et essayer de battre le Mexique », a déclaré l’attaquant de 35 ans, Messi.

Messi a ouvert le score à la 10e minute depuis le point de penalty, mais l’Arabie saoudite a renversé la vapeur entre la 48e et la 53e minute grâce aux buts de Salih Shahri et Nasir Davsari. L’Argentine ne s’en est pas remise et a subitement perdu après 36 matches et pour la première fois depuis juillet 2019.

La Pologne veut profiter de sa position élevée

Le Mexique a été plus actif contre la Pologne en première mi-temps, mais après un changement d’équipe, il a été retenu par le gardien Guillermo Ochoa, qui a sauvé le penalty de Robert Lewandowski. Le tireur de Barcelone attend toujours son premier but en Coupe du monde. « Grâce à ce point, nous sommes encore en vie », a déclaré l’entraîneur argentin du Mexique, Gerardo Martino.

En cas de deuxième victoire, l’Arabie saoudite assurera une participation aux huitièmes de finale, ce qui n’a été obtenu que par des outsiders lors du dernier tournoi en 1994. « Nous avons remporté une victoire historique, mais nous devons regarder vers l’avenir. Ce sera très match difficile contre la Pologne », a déclaré le sélectionneur de l’équipe de France Hervé Renard.

La Pologne a battu l’Arabie saoudite lors des trois matches de qualification. « L’Argentine n’a marqué que sur penalty, sinon il est difficile pour l’Arabie saoudite de marquer des buts, donc la défense est sa plus grande force. Ils jouent aussi très haut, ce dont nous pouvons profiter », a déclaré l’entraîneur polonais Czeslaw Michniewicz.

Giroud ajoutera-t-il un autre but?

Au début du tournoi au Qatar, la France a perdu tôt contre l’Australie, mais a ensuite renversé la vapeur avec quatre buts. Olivier Giroud a marqué deux fois, et avec 51 buts pour l’équipe nationale, il poursuit le détenteur du record national Thierry Henry. L’attaquant de l’AC Milan remplace Karim Benzema, vainqueur du Ballon d’Or, absent du championnat de France pour blessure. Le Danemark est entré dans le groupe avec un match nul et vierge contre la Tunisie.

La France participera également au deuxième duel au Qatar en tant que favorite, mais elle a été très prudente avant de se battre avec les demi-finalistes de l’Euro de l’an dernier. Ils n’ont pas battu le Danemark trois fois de suite et en juin et septembre, ils ont perdu contre eux en Ligue des Nations 1:2 à domicile et 0:2 à l’extérieur.

« J’ai dit à plusieurs reprises que le Danemark était injustement sous-estimé. Je ne parle pas seulement de la période entre juin et septembre. C’est une équipe extraordinaire, capable de battre les adversaires les plus forts. C’était un avertissement pour nous dans la Ligue des Nations, nous sera très prudent – soyez prudent avec eux », a déclaré le gardien français Hugo Lloris lors d’une conférence de presse.

Après le match nul et vierge du premier match, les Danois avaient besoin d’un point dans le duel du deuxième groupe. Les Nordistes n’ont encaissé aucun but lors de trois des quatre derniers matches. « Après l’engagement que nous avons eu, le match de samedi est très important.

Nous sommes face à un adversaire qui est au sommet du football. La qualité et le talent de l’équipe française actuelle sont spectaculaires. Ils ont joué un peu différemment contre l’Australie que lors des deux matchs contre nous. Nous respectons beaucoup la France, mais nous savons aussi que si nous faisons de notre mieux, nous devons marquer des points pour elle », a déclaré l’entraîneur du Danemark Kasper Hjulmand.

Forme tunisienne

La Tunisie a joué de précieux points contre le Danemark plus tôt dans le groupe et cherche désespérément à battre l’Australie lors de son premier match à la Coupe du monde samedi. L’équipe nord-africaine n’a perdu qu’un seul de ses 10 derniers matches mais n’a remporté qu’un seul de ses 15 derniers matches de Coupe du monde.

La Tunisie est à la recherche de la première phase de groupes de son histoire. « Il y aura un peu plus de pression sur nous que lors du premier match. L’Australie n’a rien à perdre, c’est comme une finale pour eux. Nous devons nous préparer comme mardi, avec la même approche, nous pouvons marquer des points », a déclaré Le défenseur tunisien Muhammad Drádžir.

Les Australiens avaient désespérément besoin de points pour maintenir leurs espoirs dans la deuxième phase de groupes seulement et la première depuis 2006. Ils ont été sans victoire sept fois aux Championnats du monde, en perdant six. « C’est bien que les deux premiers tours se soient soldés par un match nul. Il n’y avait qu’une victoire pour nous lors du match de samedi, nous devons compter là-dessus. Nous allons changer quelques joueurs et nous battre », a déclaré l’entraîneur australien Graham Arnold.