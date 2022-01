La France interdit les masques faits maison dans les écoles – Actualités

Les élèves en France, à partir de lundi (8), ne peuvent plus utiliser les masques dits faits à la main en classe, comme dicté par le gouvernement du pays, qui impose l’utilisation de masques chirurgicaux de type 1, avec un filtrage de plus de 90 %. .

La mesure, qui a été annoncée il y a une semaine, entre en vigueur au milieu d’autres initiatives visant à freiner les nouvelles variantes les plus contagieuses du nouveau coronavirus, comme le virus britannique, dont la présence sur le territoire français a augmenté.

Par ailleurs, dans le but de contenir la propagation des mutations de ce pathogène, à savoir le Brésil et l’Afrique du Sud, la Direction de la santé publique (DGS) a décidé de renforcer le suivi des cas, l’isolement des personnes testées positives et permettre le dérèglement des classes.

Des outils non liés au secteur de l’éducation ont également été adaptés. Désormais, tous les tests PCR positifs doivent être suivis d’une seconde procédure, pour identifier la présence de tout variant dans les prochaines 36 heures.

Les cas positifs de ce variant doivent être isolés pendant dix jours au lieu de sept, comme en France avec les positifs de la souche traditionnelle, qui était jusqu’à présent majoritaire dans le pays.

Si la personne est infectée, elle devra être à nouveau testée après une période d’isolement. Si le résultat est à nouveau positif, il est nécessaire de rester à l’écart des autres contacts pendant encore sept jours.

Toute personne identifiée en contact étroit avec un individu diagnostiqué comme porteur du nouveau coronavirus devra subir une série de tests, dont ceux qui permettent de suivre la présence de la nouvelle variante.