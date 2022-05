La France impute le chaos avant la finale du LM aux fans de Liverpool, l’Angleterre proteste

Selon la ministre française des Sports, Amélie Oudéa-Castera, les émeutes précédant la finale de la Ligue des champions samedi à Saint-Denis ont fait paniquer les supporters de Liverpool. Le problème a ensuite été exacerbé par des jeunes locaux essayant d’entrer dans le stade sans billets.

Le match, que le Real Madrid a finalement remporté avec un score de 1:0, a commencé à cause du chaos devant le stade avec un retard d’environ une demi-heure. Des policiers de poids lourds ont dû intervenir et utiliser des gaz lacrymogènes. 105 personnes ont été arrêtées et 238 supporters ont été légèrement blessés.

« Tout d’abord, il faut être conscient qu’un grand nombre de supporters de Liverpool se rassemblent devant le stade sans billets ou avec de faux billets », a déclaré Oudéa-Castéra à RTL.

« Et avec autant de monde, il est clair que certaines personnes vont essayer d’entrer dans le stade. De plus, des jeunes locaux sont également impliqués, qui essaient également de s’introduire au Stade de France », a-t-il ajouté. Selon lui, les supporters du Real ne posent pas de problèmes, car le club espagnol les a maîtrisés.

Selon le ministre français de l’Intérieur Gérard Darmanin, la police était prête à rendre visite aux supporters, mais a été surprise par des émeutiers locaux. Il s’est également arrêté à un grand nombre de faux billets.

Le gouvernement français a également tenu une réunion extraordinaire concernant les événements d’aujourd’hui. Le pays accueillera la Coupe du monde de rugby l’année prochaine et, en 2024, les Jeux olympiques d’été auront lieu à Paris.

« Ce qui s’est passé est très regrettable et surtout inquiétant, car il est clair que nous ne sommes pas prêts pour un événement comme les JO », a déclaré l’homme politique de gauche Jean-Luc Mélenchon. « Nous devons tout faire pour que cela ne se reproduise plus », a ajouté Oudéa-Castera.

L’adjoint à l’action policière a été révélé par le sous-secrétaire à la Culture et aux Sports pour la technologie Chris Philp, mais surtout par le Premier ministre Boris Johnson. « Nous avons demandé à l’UEFA d’enquêter sur cette affaire et de publier les résultats », a déclaré un porte-parole de Johnson.

« L’enregistrement du Stade de France est médiocre et profondément dérangeant. Nous savons que de nombreux supporters de Liverpool sont allés au match bien avant, et nous sommes très déçus de la façon dont ils ont été traités », a ajouté le porte-parole.

« J’ai été consterné de voir la police utiliser du gaz poivré sur les fans, y compris les enfants ou les personnes handicapées », a ajouté Philp. « Et d’après les plans que j’ai vus, c’était une intervention complètement excessive », a-t-il déclaré.

Le chef de la police de Liverpool, Billy Hogan, a également critiqué la police. Selon lui, le traitement des supporters anglais était inacceptable et en même temps, il a demandé à l’UEFA d’enquêter sur l’affaire.