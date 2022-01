La France. Il a tenté de poignarder les policiers aux cris de « Allah akbar ». Il a un permis italien

par Guido Keller

Le kamikaze qui a tenté il y a deux jours de poignarder trois policiers au volant près du commissariat de Cannes dispose d’un titre de séjour italien, scandant « Dieu est grand ». Les agents sont sortis indemnes grâce aux gilets pare-balles, et l’un d’eux a ouvert le feu qui l’a grièvement blessé.

L’attaquant s’est avéré être un Algérien de 37 ans qui a atterri à Cagliari en 2018, avec un casier vierge mais qui aurait fourni « différents détails ». Il a obtenu un permis de séjour pour des raisons de travail auprès de la préfecture de police de Naples et, à cause de cela, il peut se déplacer librement dans les pays de l’espace Schengen.

Bien que l’enquête suive les traces du terrorisme international, on ignore si l’Algérien, dénommé « Lakhdar B », a agi seul ou était lié au réseau. Samedi dernier, un homme a tenté de s’emparer d’une voiture de police en civil à Villeurbanne, également en France, mais est décédé plus tard dans une fusillade avec des policiers. Il a également crié « Dieu est grand », tout comme l’homme de 27 ans qui a poignardé dimanche dernier trois personnes dans le train à grande vitesse Ratisbonne – Nuremberg en Allemagne. Le 13 octobre, un Norvégien converti à l’islam en 2017 a tué 5 personnes à Kongsberg, tandis que deux jours plus tard, un Somalien de 25 ans a tué le député conservateur britannique David Amess lors d’une réunion avec des électeurs dans une église de l’Essex.

Il y avait plusieurs terroristes attaquant en Europe et transitant depuis le territoire italien, ce que les médias français ont souligné. D’où la polémique en Italie, avec le chef de la Lega Matteo Salvini prêt à pointer du doigt le ministère de l’Intérieur, ignorant qu’en 2018 il était ministre de l’Intérieur.