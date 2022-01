La France franchit à nouveau la limite des 2 000 patients en UCIS | Monde

La France a franchi ce vendredi la barre des 2.000 patients soignés dans un état grave pour le coronavirus et compte actuellement 2.058 patients dans l’UCIS, selon les dernières données des autorités sanitaires, des chiffres qui n’ont pas été communiqués depuis septembre.

Au total, 11 103 patients sont hospitalisés en raison du coronavirus dans le pays, soit 313 de plus en une journée et 2 000 de plus que la semaine dernière.

Le nombre de cas confirmés positifs au cours des dernières 24 heures était de 49 858, contre 48 416 la veille, un record loin de la moyenne de 5 000 cas au début de l’automne et même de 25 000 en août, lors de la quatrième vague de coronavirus du pays. .

Depuis mars 2020, 119 547 personnes sont décédées en France du coronavirus, 127 autres en 24 heures.

La dégradation de la situation sanitaire a conduit le Gouvernement à ouvrir le vaccin à dose de rappel à tous les adultes, qui doivent également le prendre entre 5 et 7 mois après la fin du régime initial pour pouvoir renouveler le passeport sanitaire requis pour accéder aux bonnes parties du public. des endroits.

Les ministres les plus impliqués dans la lutte contre la pandémie se réuniront ce lundi autour du président Emmanuel Macron et du Premier ministre Jean Castex pour analyser la situation et évaluer de nouvelles pistes pour stopper la propagation du virus.

La semaine dernière, le pays a de nouveau imposé des restrictions aux voyageurs en provenance de pays hors Union européenne pour arrêter l’arrivée de la variante omicron, dont 12 cas ont été détectés en France.