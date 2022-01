La France fixe et ne permettra pas à Djokovic de participer à Roland Garros

Champion de tennis, Djokovic

Le gouvernement français, qui avait indiqué il y a une dizaine de jours que Novak Djokovic pouvait participer au tournoi de Roland Garros même s’il n’était pas vacciné, a rectifié et averti que tous ceux qui concourent doivent avoir des consignes complètes, tout comme le public et le public. professionnels concernés.

La rectification est venue des mains de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, dans la soirée de dimanche à lundi, quelques heures après que la Chambre des représentants a définitivement adopté un projet de loi qui rendrait obligatoires les certificats de vaccination pour de nombreuses activités de la vie sociale, notamment la participation à des événements sportifs.

Dans un message sur son compte Twitter, Maracineanu a confirmé que ce certificat sanitaire a été adopté, donc « depuis que cette loi est promulguée, il sera obligatoire de pénétrer dans les espaces déjà soumis à un passeport sanitaire (stade, théâtre ou salle) pour tous les spectateurs, pratiquants, professionnels, français ou étrangers ».

Le ministre en a profité pour remercier le mouvement sportif pour sa « punition des derniers et des rares non vaccinés » et a insisté sur le fait que les deux entendaient désormais travailler ensemble pour « préserver la concurrence » et promouvoir les passeports de vaccination « au niveau international ».

Ministre française des Sports, Roxana Maracineanu

Le même Maracineanu qui le 7 janvier, sur fond de querelles politiques et judiciaires en Australie sur la présence de Djokovic malgré son refus de se faire vacciner, avait indiqué que la Serbie pourrait participer à Roland Garros, prévu entre fin mai et début juin.

Le responsable du sport français a alors fait valoir que la France appliquerait une dispense des certificats de vaccination obligatoires aux athlètes dans les compétitions internationales, afin que la nouvelle réglementation française ne s’applique pas à eux et qu’ils puissent concourir même sans être immunisés.

Il l’a justifié en arguant que dans les compétitions internationales « des protocoles obligatoires imposés par les fédérations », qui, comme il l’a laissé entendre, seraient au-dessus des réglementations françaises.

Gardez à l’esprit que, contrairement à l’Australie, pour entrer en France, vous n’avez pas besoin d’avoir un calendrier de vaccination complet. Vous pouvez arriver dans le pays avec un passeport sanitaire éprouvé dont le test est négatif.

Or, un projet de loi sur les certificats de vaccination qui devrait entrer en vigueur d’ici la fin de cette semaine (toujours en attente de recours au Conseil constitutionnel) l’appliquerait pour boire dans les bars ou les restaurants, pour aller au cinéma, au spectacle ou au stade, mais aussi utiliser de longues -les transports en commun à distance (bus, train, avion ou bateau).

(Avec les informations de l’EFE)

