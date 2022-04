La France expulse six espions russes déclarant persona non grata″

Ambassade de Russie à Paris ©AFP

La France a décidé d’expulser six espions russes qui, selon elle, opèrent sous couverture à l’ambassade de Russie à Paris et « dont les activités se sont avérées contraires aux [seus] l’intérêt national », a déclaré lundi le ministère français des Affaires étrangères.

« Après une enquête massive, la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) a révélé, dimanche 10 avril, une opération secrète menée par les services de renseignement russes sur notre territoire. Six agents russes opérant sous couverture diplomatique (…) ont déclaré une personne non grata », a déclaré la diplomatie française dans un communiqué.

« En l’absence de l’ambassadeur de Russie, le numéro deux a été appelé au Quai d’Orsay [sede do Ministério] ce soir pour être informé de cette décision. »

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a salué le travail de contre-espionnage de la France.

« Excellente opération de contre-espionnage. Bravo aux agents de la DGSI qui ont empêché le réseau d’agents clandestins russes. Dans l’ombre, la DGSI veille sur nos intérêts fondamentaux », a écrit le responsable sur Twitter.

Paris avait annoncé lundi l’expulsion de 35 diplomates russes, estimant que leurs activités étaient « contraires » aux intérêts français et déterminé que les sanctions s’inscrivaient dans une « approche européenne ».

Le Quai d’Orsay a déclaré à l’agence de presse AFP que six espions avaient été ajoutés à la liste la semaine dernière.

De nombreux autres pays européens, comme l’Allemagne, l’Italie, le Portugal, l’Espagne, la Slovénie, l’Autriche, la Pologne, la Grèce ou la Croatie, ont expulsé des diplomates russes depuis le début du conflit russo-ukrainien.

Les États-Unis, quant à eux, ont dépêché début mars une mission diplomatique russe de 12 membres auprès des Nations Unies.

Dans certains cas, les expulsions étaient en réponse au déclenchement de la guerre en Ukraine par la Russie et aux abus dont l’Occident les accusait. Dans d’autres cas, ils sont accompagnés d’accusations d’espionnage.

La Russie a lancé le 24 février une offensive militaire en Ukraine qui a tué au moins 1 842 civils, dont 148 enfants, et blessé 2 493, dont 233 mineurs, selon les dernières données des Nations unies, qui mettent en garde contre un possible nombre réel de victimes civiles. bien plus haut.

La guerre a causé un nombre indéterminé de pertes militaires et de fuites de plus de 11 millions de personnes, dont 4,5 millions vers les pays voisins.

Il s’agit de la pire crise de réfugiés en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale (1939-1945) et les Nations Unies estiment qu’environ 13 millions de personnes ont besoin d’aide humanitaire.

L’invasion russe a été condamnée par la communauté internationale dans son ensemble, qui a réagi en envoyant des armes à l’Ukraine et en renforçant les sanctions économiques et politiques contre Moscou.