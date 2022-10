La France et l’Allemagne rejettent l’interdiction de visa de l’UE pour les touristes russes

Le soi-disant Gymnich, une réunion informelle des hauts diplomates de l’UE, discutera de la stratégie de l’UE envers la Russie et des relations avec l’Afrique mardi et mercredi à Prague.

« Nous mettons en garde contre de vastes restrictions sur notre politique des visas pour éviter d’alimenter le récit russe et de provoquer l’effet involontaire de » rassemblement autour du drapeau « , coupant éventuellement les générations futures », ont déclaré les pays, selon Reuters, qui en a obtenu une copie. de la déclaration.

Bien que les États aient accepté un examen approfondi des visas russes en raison des risques de sécurité, ils n’ont pas soutenu une interdiction complète de ces visas pour l’ensemble de l’Union dans le cas des touristes. L’Allemagne et la France ont ensuite demandé au joueur de 27 ans de ne pas prendre de mesures qui fermeraient ses canaux d’information vers le Kremlin.

Dans le même temps, des diplomates allemands et français ont produit un document pour la réunion intitulé « Défendre l’ordre international à l’ère de la concurrence systémique : les relations UE-Russie », qui circule actuellement parmi d’autres diplomates. Il a déclaré que l’UE devrait continuer à « trouver des moyens créatifs » pour permettre la diffusion indépendante d’informations vers et à l’intérieur de la Russie.

Cependant, les diplomates des pays exigeant une approche plus dure à l’égard de la Russie voient la proposition franco-allemande comme un simple complément, et non une alternative, à une proposition de suspension de l’accord de facilitation.

Panneau d’arrêt pour les touristes russes se rendant dans l’UE ? Les voisins sont d’accord À l’étranger

« Nous ne devons pas renoncer à notre soutien aux groupes pro-démocratie dans la société russe. Notre politique des visas doit en tenir compte et continuer à permettre des contacts personnels entre les citoyens de l’UE et les citoyens russes sans aucune relation avec le gouvernement russe », a déclaré le déclaration dit. « Nous ne devons pas sous-estimer les effets transformateurs de vivre dans un système de démocratie directe, en particulier pour les générations futures », a déclaré l’État.

Une interdiction totale des visas touristiques russes au niveau de l’UE a été proposée début août par les États baltes, qui bordent la Russie et subissent des pressions à la frontière en raison d’un afflux de touristes russes.

La République tchèque ne délivre plus de visas aux Russes, sauf pour les visas humanitaires, depuis février. C’était l’un des premiers États d’Europe à le faire.

Mardi après-midi, le ministre tchèque des Affaires étrangères, Jan Lipavsk, a commenté les positions de la France et de l’Allemagne. « Nous avons fait une proposition appelant à des restrictions importantes. Nous pensons qu’elle a une certaine réponse, elle a créé un débat. Nous recueillons maintenant les réactions d’autres pays européens », a déclaré le ministre.

« Nous cherchons une solution de compromis. Elle doit être réaliste si nous avons l’attitude de la France, de l’Allemagne et d’autres pays. C’est une question de débat », a-t-il déclaré. « La clé est de maintenir l’unité européenne », a ajouté Lipavský.

Touristes russes sur la côte de l’Europe

« Cela me provoque vraiment de voir des hommes russes sur les côtes du sud de l’Europe, et en même temps des hommes ukrainiens âgés de 18 à 60 ans ne peuvent même pas quitter leur propre pays et doivent se battre pour leur liberté », a déclaré l’étranger du Danemark. dit le ministre. Jeppe Kofod a déclaré la semaine dernière, selon Reuters.

« À notre avis, il est juste de limiter ou de couper les touristes russes en Europe et d’envoyer un message clair à (Vladimir) Poutine », a déclaré le chef de la diplomatie danoise.

La semaine dernière, le ministre lituanien des Affaires étrangères, Gabrielius Landsbergis, a souligné que si les pays de l’Union n’acceptaient pas une interdiction conjointe des visas touristiques russes, les États baltes le feraient eux-mêmes. Les Russes se rendent le plus souvent dans l’UE après avoir traversé les frontières terrestres de l’Estonie, de la Lituanie, de la Lettonie, de la Pologne et de la Finlande.

Le ministre des Affaires étrangères de l’UE à Prague pour ouvrir la voie à l’interdiction de visa pour les touristes russes À l’étranger

La possibilité d’une interdiction de visa pour les touristes russes au niveau de l’UE sera discutée par les ministres des affaires étrangères des pays de l’UE lors d’une réunion à Prague mardi et mercredi. Les Tchèques ne s’attendaient pas à ce que les ministres acceptent directement une interdiction totale. Cependant, anci a vu la suspension de l’accord de l’UE de 2007, ce qui aurait rendu le processus d’obtention d’un visa plus long et plus coûteux pour les touristes russes.