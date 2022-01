La France et Cuba annoncent leur coopération dans le judo de haut niveau

Impulsées par l’association Cuba Coopération France (CubaCoop), les rencontres tenues au siège de la Fédération ont permis d’échanger sur des axes de travail tels que la préparation des athlètes aux grandes compétitions, l’échange des connaissances des entraîneurs et le développement des disciplines avec de nombreux traditions et résultats dans les deux pays.

Nomis a exprimé son désir de soutenir le judoka de l’île avec des bases d’entraînement dans les villes françaises, sur un cycle pouvant aller jusqu’à un mois, qui comprendrait la prise en charge des frais d’hébergement, de nourriture et de transport à l’intérieur du pays.

De même, il a augmenté la possibilité d’envoyer des dons de ressources fondamentales aux plus grandes Antilles pour la formation d’arts martiaux faite par Jigoro Kano, basée sur la coordination avec les partenaires cubains sur les besoins clés.

« Je suis très heureux d’aider, j’ai de très bons souvenirs de Cuba et je pense que nous aurons une excellente collaboration », a-t-il souligné lors de la réunion, à laquelle ont également participé le président de CubaCoop Victor Fernández et son vice-président Manuel Pascual. .

De son côté, l’ambassadeur Vaillant a remercié Nomis et la Fédération française de judo pour la promotion de la coopération sportive sous le principe de solidarité.

Cuba apprécie beaucoup ce genre d’approche, qu’elle pratique avec plusieurs pays, par exemple à travers l’apport d’entraîneurs, qui prépare des athlètes qui seront plus tard en compétition avec nous sur la scène internationale, a expliqué le diplomate.

Vaillant a commenté le défi que le sport représentait pour la nation des Caraïbes sous le blocus économique, commercial et financier imposé par les États-Unis pendant plus de six décennies.

Nomis et l’ambassadeur de Cuba ont discuté de la célébration des Jeux olympiques de 2024 à Paris et de la possibilité de soutenir les préparatifs des judokas de l’île, afin qu’ils arrivent à l’événement sous cinq anneaux dans des conditions optimales.

Ils ont également évoqué les célébrations du prochain Grand Chelem à Paris, les 5 et 6 février, un tournoi très populaire sur le sol gaulois, où les athlètes cubains s’affrontent traditionnellement.

Dans sa déclaration à Prensa Latina, Nomis a souligné l’intérêt de la France pour la promotion de la collaboration sportive, dans un contexte marqué par le cycle olympique avec un focus sur Paris-2024.

« La France et Cuba sont des nations de judo et cela donne de la force à une coopération que je suis sûr que nous mènerons rapidement et avec de bons résultats », a déclaré l’ancien athlète, médaillé européen en double et en Grand Chelem dans les catégories 81 et 86 kilogrammes.

Le Président de la Fédération locale considère que la fraternité et le rapprochement entre les personnes sont d’une importance primordiale, au-delà de la logique esprit de compétition généré par le sport.

