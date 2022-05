La France est pleine d’herbes et de sorcières : Les gens des environs de Louis XIV sont également tombés sous la magie.

Marquis de Brinvillers il veut être un riche héritier. Mais comment faire quand papa et ses deux frères sont en bonne santé ? Les dames nobles n’ont pas eu à y penser longtemps. Il décide d’utiliser des moyens empoisonnés éprouvés pour mener à bien son plan.

Ses proches sont allés prématurément dans l’au-delà. Cependant, la tente n’a pas joui longtemps de sa fortune malhonnêtement acquise. C’était en 1675 lorsqu’il fut accusé de meurtre à trois reprises. La correspondance trouvée de son défunt amant et de ses complices a aidé à le condamner Godina de Sainte-Croix. Maudire l’herbe des meilleurs cercles a déclenché une vague d’arrestations en France. Cet événement est entré dans l’histoire comme l’incident de Travi. Environ quatre cents suspects ont été piégés dans le réseau policier pendant cette période. Combien d’entre eux ont été condamnés et qui s’en est sorti sans conséquences majeures ?

Louis XIV il ne nie rien – qu’il s’agisse de belles femmes, de vêtements luxueux, de parfums coûteux ou des mets les plus exquis. Il a infecté tout Paris de son plaisir. De nombreux Parisiens ont pu faire presque n’importe quoi pour améliorer leur statut, entretenir leur jeunesse ou gagner l’affection des autres. Dans la capitale française, le commerce a prospéré en tant que diseurs de bonne aventure, sorcières et marchands de poison. Il existe même un mélange spécial appelé « poudre d’héritier ». Comme son nom l’indique, cet outil promet d’accélérer considérablement le processus d’héritage pour le bien d’une progéniture dynamique.

Il était l’un des opérateurs d’artisanat douteux les plus célèbres des années 1760 et 1970 Catherine Deshayes Monvoisinsurnommé La Voisin – En bonne santé voisine. Elle a d’abord été nourrie comme sage-femme. Lorsque son mari, qui exerçait le métier d’honneur d’orfèvre, a fait faillite, elle a décidé d’élargir considérablement son champ d’action. Au début, il s’est concentré sur l’avortement, puis il a également eu la sorcellerie, et enfin la sorcellerie.

Elle prépare des philtres d’amour, des mélanges qui garantissent la beauté, elle vend du poison. Il aurait également tenu une messe noire présidée par des prêtres déchus. Les services d’anciennes sages-femmes sont également utilisés par la classe supérieure. On disait que le célèbre marquis de Montespan devait sa magie à l’aide du roi de longue date.. Il a maintenu sa position de favori de Ludvík pendant douze années remarquables.

Mais peut-être à cause de son lien avec l’affaire de Travic, le roi a finalement tourné le dos à sa maîtresse. Tout le carrousel d’accusations, d’interrogatoires et de condamnations a ouvert le procès du marquis de Brinvilliers, qui n’a apparemment pas fait appel aux services de Monvoisin. On dit que son amant lui a appris à empoisonner…

Trop de morts

Il est indiqué que entre 1670 et 1680, mille à deux mille cinq cents riches moururent à Paris dans des circonstances suspectes. Une telle épidémie, bien sûr, a piqué l’intérêt de la police. Il fut l’un des premiers dans son viseur Marie Marguerite, fille du juge d’Aubray, épouse le marquis de Brinvilliers. Il s’est amélioré financièrement après la mort rapide de son père et de ses deux frères.

Cependant, il n’y avait aucune preuve directe contre la noble. Enfin, une lettre d’un amant mort le trahit. Il s’avère que ce n’est pas tout elle a empoisonné ses proches, mais même elle a essayé d’empoisonner son mari. Cependant, il a miraculeusement survécu. Peut-être qu’il l’a lui-même sauvée de la mort subite Godin de Sainte-Croixqui craignait que son maître veuille l’épouser après être devenu veuf. Il ne se souciait probablement pas du mariage avec l’herbe cruelle !

Quand la tente a vu que ça allait être difficile, il a essayé de disparaître. Cependant, il n’a pas réussi à s’échapper, alors en 1676, la foule a adoré la vue du marquis. Cependant, cela n’a pas mis fin à tout le problème, au contraire, il ne faisait que commencer.

Un an plus tard, la police a réussi à attraper la diseuse de bonne aventure Madeleine de la Grange. C’est à cette époque que les enquêteurs ont accepté un complot anonyme visant à empoisonner le roi lui-même. La recherche les mène également à Monvoisins. Il n’a pas continué à attendre d’autres arrestations. Au total, la police parisienne a enquêté sur plus de quatre cents personnes. Trente-six d’entre eux ont été envoyés à la mort, quatre ont fini sur le navire et trente-quatre ont dû être exilés.. On imagine les horreurs en France !

Trahison inattendue

Dès que le roi a eu connaissance de l’enquête, il a exigé la destruction complète de tout le réseau de conspirateurs. Il les a fait interroger dans une « salle en feu » qui ne porte que le nom de la lampe qui l’éclairait. Au cours de l’interrogatoire, au cours duquel les instruments de torture n’ont pas été laissés vides, plusieurs des accusés sont morts. Alors que l’enquête prend de l’ampleur, Louis XIV. il a dû reconsidérer sa position. Il s’avère que des gens du plus haut rang, tout droit sortis du tribunal, sont également impliqués dans le complot.

Il est l’un d’entre eux, par exemple Duchesse de Bouillon, Duc de Luxembourg ou Comtesse Soissons. Exécuter autant de personnes de haut rang provoquerait un bouleversement public. Ainsi, la comtesse Soissons se retrouve en exil et soixante personnes ne sont jamais jugées. Le roi a envoyé certains des accusés dans un fort frontalier, où ils n’ont été autorisés à parler à personne jusqu’à la fin de leur vie – pas même aux gardes.

Lorsque Louis XIV. elle pense que rien ne peut la surprendre, les pires nouvelles arrivent. Son préféré est également impliqué avec la poignée d’herbe Athènes de Montespan. Il aurait visité Monvoisin pendant des années. Une potion contenant des menstruations ou du lilas sanguin pour un amant sans méfiance à manger et à boire pour entretenir son amour. De plus, elle aurait assisté à une messe noire, où elle était allongée nue sur une table et le sang d’un bébé coupé coulait lentement de son bol. Cependant, en 1679, il cède au sentiment que le roi n’est plus intéressé. C’est pourquoi il aurait décidé de l’empoisonner.

D’où vient cette information choquante ? Monvoisin l’a-t-il révélé lui-même ? Non, il était silencieux comme une tombe, parce qu’il savait que participer à se débarrasser du roi ne lui ferait du mal que pendant l’interrogatoire. Pourtant, le silence ne l’aidait pas. En tant que sorcière et herbe, il se retrouve à la frontière en 1680.

La fille de Travička, Marie, parle de la maîtresse de l’implication du roi dans le complot contre Ludvík. Il n’a démissionné qu’après la mort de sa mère. Comment le roi a-t-il répondu à ces accusations ? Peut-être qu’il ne les croyait pas. Madame de Montespan n’a jamais été jugée, mais elle a perdu la faveur du roi. Il l’a remplacé comme favori Mme de Maintenon.

La fin de la magie ?

L’ensemble du processus macabre a duré jusqu’en 1682. A cette époque, Louis XIV. décidé de mettre fin à toute l’affaire. Pour compliquer la tâche des autres tondeuses à gazon, il a publié un décret stipulant que la vente de poison devait être contrôlée par l’État.

Dans le même document, il a également déclaré que la magie était une fraude. Entre autres choses, il s’est arrangé pour que personne ne soit poursuivi pour avoir pratiqué la magie. C’était un décret très progressiste. Surtout quand on se rend compte que la soi-disant chasse aux sorcières est loin d’être terminée. A cette époque, par exemple, le plus grand processus magique de l’histoire des terres tchèques sur le domaine de Losinj a eu lieu dans notre pays. Cependant, le Roi Soleil décide de punir les crimes mondains – meurtre, fraude, vol et autres crimes…