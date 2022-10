La France est-elle amie ou ennemie ? Les candidats au Premier ministre britannique ne savent pas

Lors de la réunion de jeudi, on lui a demandé si la France était « amie ou ennemie » de la Grande-Bretagne. « Cela n’a pas encore été décidé », a répondu Truss aux rires et aux applaudissements du public. Il a ajouté qu’il jugerait le président français Emmanuel Macron sur « des actes, pas des mots ».

Pour le dire gentiment, la réponse non diplomatique a pris par surprise le gouvernement et les politiciens de l’opposition. « On pourrait penser que le secrétaire d’État se rend compte que nous sommes dans une alliance militaire avec la France », a écrit l’ancien ministre conservateur Gavin Barwell sur Twitter.