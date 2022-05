La France enquête sur le président d’Interpol pour implication dans la torture

Selon l’agence de presse française, le parquet national antiterroriste (PNAT) a confirmé avoir confié une enquête à un juge d’instruction de Paris après des plaintes pour torture et « détention arbitraire » en 2018 et 2019.

Dans un communiqué, les deux Britanniques ont déclaré aujourd’hui qu’ils présenteraient des preuves de torture qu’ils accusent d’Al-Raisi, des Émirats arabes unis (EAU), lors d’une audience « à la demande du juge d’instruction » de l’unité spéciale des crimes du PNAT. contre l’humanité. .

Le général de division Ahmed Nasser al-Raisi, un officier supérieur de la police des Émirats arabes unis, fait déjà l’objet d’une première enquête du PNAT sur d’autres allégations de torture.

Al-Raisi a été élu président d’Interpol dans ce qui était essentiellement un honneur en novembre 2021, au grand dam des défenseurs des droits humains.

Interpol est dirigé par un secrétaire général, poste occupé par l’Allemand Jürgen Stock, dont le mandat de cinq ans a été renouvelé en 2019 par l’Assemblée générale de l’organisation internationale de police criminelle.

L’un des plaignants dans le nouveau procès, Matthew Hedges, est doctorant à l’université de Durham et l’autre, Ali Issa Ahmad, agent de sécurité à Wolverhampton, en Angleterre, selon l’AFP.

Lors d’une conférence de presse en octobre 2021 dans la ville française de Lyon, siège d’Interpol, Hedges a dénoncé avoir été accusé d’espionnage lors d’un voyage d’étude aux Émirats arabes unis.

Il a déclaré avoir été détenu et torturé entre mai et novembre 2018, et avoir été « forcé de faire de faux aveux ».

Condamné à la prison à vie en novembre 2018, il a été gracié moins d’une semaine plus tard sous la pression internationale.

Lors de la même conférence, Ali Issa Ahmad a rapporté avoir été battu et poignardé pendant un mois de détention entre janvier et février 2019, dans l’émirat de Sharjah, l’un des sept qui composent les Émirats arabes unis.

Ahmad a déclaré à l’époque qu’il était accusé d’avoir publiquement soutenu l’équipe de football qatarie lors d’un match de Coupe d’Asie avec un « maillot » arborant le drapeau de son pays rival aux Émirats arabes unis.

Une enquête préliminaire en cours au PNAT a été ouverte à la suite d’une plainte pour « tortures et actes de barbarie » déposée par l’Organisation non gouvernementale (ONG) Centre des droits de l’homme du Golfe sur le sort d’Ahmed Mansoor, l’un des principaux défenseurs des droits de l’homme dans le ÉMIRATS ARABES UNIS.

L’ONG a exempté Al-Raisi d’une éventuelle immunité du fait qu’il continuerait à exercer des fonctions de police à Abu Dhabi, où Ahmed Mansoor continuerait d’être détenu.

Al-Raisi sera, selon l’ONG, l’un des responsables de torture, motif de retrait de l’immunité diplomatique, dont il bénéficie en vertu de l’accord de 2008, qui régit les relations entre la France et Interpol, l’organisation dont se trouve le siège. . .

En janvier 2020, le ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis a rejeté les affirmations «sans fondement» des ONG sur le sort de Mansoor.

