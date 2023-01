La dernière fois que le Brésil, champion du monde, a réussi à le faire, c’était lors de la Coupe du monde 2006 en Allemagne, puis en Italie (2010), en Espagne (2014) et en Allemagne (2018). La France a relevé le défi de la malédiction.

Et surtout, il a finalement balayé son propre destin malheureux. Chaque fois qu’il a remporté une médaille dans l’histoire, soit il n’a tout simplement pas progressé vers le prochain championnat du monde, soit il est revenu en disgrâce.

Rien de tel ne s’est passé au Qatar, au contraire, ils espéraient que les tenants du titre défendraient le trophée, ce qui n’est arrivé que deux fois jusqu’à présent – l’Italie en 1934 et 1938, le Brésil en 1958 et 1962. Cependant, un duel décisif les attendait. – le tour éliminatoire.

Dans le même temps, la France arrivait au championnat sans aucun soutien traditionnel, et les écarts se montraient vraiment. Tout d’abord, le meilleur joueur du monde, l’attaquant Ballon d’Or Karim Benzema est absent en raison de problèmes de santé. « C’est un excellent footballeur, une grande personnalité », a souligné le vice-champion d’Europe Vladimír Šmicer, qui a connu le football français lors de son implication au Racing Lens (1996-1999) et aux Girondins Bordeaux (2005-2007).

Un ancien collègue de l’équipe nationale tchèque est d’accord avec lui. « Olivier Giroud a été préparé pour un rôle de remplaçant, il fera bien en tant que membre de la formation de départ », a rappelé Šmicer après avoir marqué deux buts lors du match d’ouverture contre l’Australie. « Et il y a d’autres attaquants capables dans l’équipe », a-t-il souligné.

L’absence du milieu de terrain titulaire que l’équipe avait il y a quatre ans semble bien plus grave. N’Golo Kanté et Paul Pogba ne sont pas venus au Qatar. « Kanté est un problème », a acquiescé l’Allemand. Pogba n’est plus une perte pour lui. « Je ne le vois pas comme quelqu’un qui devrait entraîner l’équipe vers le bas, il n’a jamais été mon préféré », il ne voit pas une grande valeur dans le joueur à problème. « Je pense que c’est une star d’Internet », souligne-t-il en évoquant ses relations éternelles avec des non-footballeurs.