La France demande l’expulsion de l’ambassadeur et annonce des changements à la mission européenne de lutte contre le terrorisme au Mali | sahel

Quatre mois après que le Premier ministre malien a accusé la France de quitter le pays, Bamako vient d’expulser l’ambassadeur de France. Le ministère des Affaires étrangères à Paris a déclaré avoir « enregistré » les expulsions, que la junte militaire a justifiées par de récentes déclarations d’officiels français jugés « hostiles », et a confirmé qu’il n’y aurait pour l’instant pas d’ambassadeur de France au Mali. , a souligné, dans le même temps, son attachement à la lutte contre le terrorisme et à la « stabilisation et au développement du Sahel ».

Dans un communiqué, le ministère français a également exprimé sa « solidarité avec les partenaires européens, en particulier le Danemark », dont le contingent nouvellement arrivé, intégré à l’opération antidjihadiste internationale Tabaka, venait d’être expulsé par les militaires au pouvoir au Mali « sans fondement ». motifs ». . Le texte rappelle également la « solidarité » de la France avec la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao), qui a également vu ses représentants expulsés de Bamako.

La junte malienne avait donné lundi à l’émissaire français, Joël Meyer, 72 heures pour quitter le pays. Paris a décidé de l’appeler immédiatement. « La situation actuelle est clairement insoutenable », a prévenu vendredi dernier le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. « Nous sommes engagés dans des discussions avec nos partenaires africains et européens pour savoir comment adapter notre dispositif à la nouvelle donne », a-t-il expliqué.

Les relations entre l’Europe et la junte militaire, qui a appelé à l’intervention de mercenaires russes du groupe Wagner (une milice privée avec des armes lourdes déjà en Ukraine, en Syrie, au Mozambique ou en Libye), ont continué de se détériorer. Jeudi, sous la pression de Bamako, le Danemark a annoncé le retrait de 100 de ses soldats censés faire partie de la force Tabaka, constituée à l’initiative de la France – la junte a déclaré qu’ils avaient été déployés « sans autorisation ».

L’ancienne puissance coloniale a réduit sa présence dans le nord du Mali l’année dernière. En juin, le gouvernement français a annoncé que l’opération Barkhane, qui impliquait 5 000 soldats français, serait remplacée par une autre mission conjointe avec d’autres pays et consacrée exclusivement à la lutte contre le terrorisme, garantissant que la France reste engagée dans cette guerre au Sahel et maintiendra une position militaire présence « significative » au Mali.

Cependant, le gouvernement du colonel Cheguel Maiga, après le coup d’État de mai, et entretenant de bonnes relations avec les militaires russes, a capitalisé sur la volonté de Moscou d’étendre son influence en Afrique et a annoncé que face à une « retraite », les Français voulaient » explorer de nouvelles avenues et de nouveaux moyens pour assurer leur sécurité. » de façon autonome, avec d’autres partenaires.

Selon Nicolas Bertrand, correspondant de France Télévisions, les instructeurs russes ont pris la place des Français dans les bases qu’ils ont laissées dans le centre et le nord du Mali « quelques jours seulement, quelques semaines après le départ ».

Les pays partenaires européens des forces spéciales de Takuba vont « travailler d’ici à la mi-février » pour adapter leur mission au Mali, en tenant compte de « l’isolement progressif » du pays opéré par la junte, a temporairement annoncé un porte-parole du Gouvernement français. , Gabriel Attal. L’expulsion de l’ambassadeur « est une étape de plus dans cet isolement », a-t-il expliqué, rappelant que les discussions avec les dirigeants maliens « sont devenues très difficiles » et notant que « nous ne sommes pas proches d’une élection », alors que la junte prévoit une transition de cinq ans. .