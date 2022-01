La France commémore les 200 ans de la mort de Napoléon – Actualités

Le président Emmanuel Macron ce mercredi (5) marque le bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte, un mémorial qui a ravivé la polémique autour de cette figure complexe et incontournable de l’histoire de France.

Le 5 mai 1821, l’Empereur meurt à l’âge de 51 ans, loin de sa famille et de son pays, à Sainte-Hélène, une île perdue de l’Atlantique Sud où les Britanniques l’avaient envoyé en exil après sa défaite définitive à Waterloo.

Deux cents ans plus tard, le président Macron déposera une gerbe sur sa tombe, sous la magnifique coupole des Invalides à Paris.

Auparavant, les chefs d’Etat feront des discours pour « regarder droit » sur la « créature complexe » qu’est Napoléon, sans « ni dans l’hagiographie, ni dans le déni, ni dans le remords », selon la présidence.

L’exercice est subtil. Cette « grande figure de l’histoire est toujours à gagner », selon l’Institut de France, institution fondée en 1795 qui rassemble l’élite scientifique, littéraire et artistique du pays.

Napoléon continue d’alimenter le débat entre ses partisans, qui célèbrent le stratège militaire et fondateur de « l’État moderne », et ses détracteurs, qui l’accusent d’avoir fait des centaines de milliers de morts lors de ses campagnes militaires et de restaurer l’esclavage.

Face à un héritage aussi controversé, le président français a évité de prendre position contre Napoléon depuis que Georges Pompidou a célébré le bicentenaire de sa naissance en 1969 à Ajaccio, sa Corse natale.

« Il n’y a pas de nom plus glorieux que Napoléon. Parti de rien, perdant tout, il réussit tout », conclut Pompidou.

Célébrant hardiment cet anniversaire, Emmanuel Macron « a affronté de front l’histoire de France », a déclaré le palais du lysée.

Controverse sur l’esclavage

« Fêter, c’est se souvenir ensemble, mais pas respecter », dit l’historien Frédéric Régent. « Grâce à cet avertissement, la plupart des Français sauront que Napoléon a reconstruit l’esclavage » en 1802, huit ans après son abolition, a ajouté l’historien colonial sur franceinfo radio.

Dans son discours, Emmanuel Macron « dirait que l’esclavage est une abomination, même dans le contexte du temps », selon l’Elysée.

Cette condamnation était surtout attendue en Guadeloupe, en Martinique et à la Réunion, territoires français d’outre-mer où nombre d’habitants étaient des descendants d’esclaves.

« Aucune victime ne peut célébrer son bourreau s’il n’est pas fou », ont déclaré le Comité international de la société noire, FKNG, et le Mouvement international pour les réparations (MIR), qui dans un communiqué ont dénoncé le respect des « libéraux racistes ».

Parmi les autres points négatifs de l’héritage de Napoléon, le chef de l’Etat peut souligner les énormes coûts humanitaires de ses campagnes militaires, comme l’a fait la Russie, et le coup d’État « 18 de Brumare », qui a marqué la fin de la Révolution française le 9 novembre 1799. .

Parallèlement, le chef de l’Etat doit saluer Napoléon comme l’organisateur de l’Etat moderne avec la création du Code civil, des lycées et diverses institutions françaises fonctionnent toujours, comme la Cour des comptes, le Conseil d’Etat et les préfectures.

D’un point de vue politique, certaines critiques sont venues de représentants de la gauche, qui ont déploré l’absence cette année de célébration du 150e anniversaire de la Commune de Paris, tandis qu’une partie de la droite a souhaité que plus d’importance soit accordée au bicentenaire. La mort de Napoléon.

La dirigeante d’extrême droite Marine Le Pen a salué la « grandeur » de l’empereur et a déploré qu’Emmanuel Macron ait « fêté à la hâte » qui « avait tant fait pour le pays » et « donné tant au monde ».

Témoignage de la fascination continue de l’Empereur, le bicentenaire de sa mort marque également la publication de nombreux nouveaux livres sur Napoléon, auxquels des milliers d’essais et de romans ont été consacrés.

Annoncée comme l’un des temps forts de la saison culturelle, l’« Exposition Napoléon », retraçant les grandes étapes de sa vie, sera ouverte au public à Paris à partir du 19 mai.