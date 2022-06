La France change de duel avec les Kazakhs et gagne parmi les élites en Coupe du monde après quatre ans – Télévision tchèque – Télévision tchèque

« Nous attendions un match comme celui-ci depuis des mois. Nous voulions gagner. C’est une victoire importante. Maintenant, nous respirons un peu mieux et nous pouvons jouer plus de repos pour le reste du tournoi. Au début, nous n’avions pas nous attendons à jouer ici, mais nous voulons montrer à tout le monde que « Nous le méritons. Nous avons apprécié cet après-midi », a déclaré l’attaquant français Damien Fleury sur le site Internet de l’IIHF.

« C’était un match équilibré. Ils menaient 1-0, mais nous avons fait preuve d’un grand caractère et avons renversé la vapeur. Depuis, nous contrôlons le jeu. Nous savons que nous devons gagner les matchs avec le Kazakhstan et l’Italie. Nous sommes heureux d’avoir gagné, mais le tournoi Nous attendons avec impatience le match de demain contre l’Allemagne », a déclaré l’attaquant français Kevin Bozon.

La France a fêté sa première victoire en élite le 11 mai 2018, en battant Copenhague en Autriche (5:2). Ils avaient perdu dix fois de suite depuis lors. Après avoir été relégués de Košice au Groupe A Division I en 2019, n’ayant pas joué au cours des deux dernières années en raison de la pandémie de coronavirus, ils sont revenus dans les 16 derniers pour le tournoi en Finlande, aux côtés de l’Autriche en tant que remplaçants de la Russie et de la Biélorussie, exclus en raison à l’agression de guerre en Ukraine.

Immédiatement à l’entame, la France menaçait, Bertrand exécutant le lancer de Crinon, mais le gardien utov parvenait à s’interposer. A la 6e minute, il se réjouit du leadership du Kazakhstan. Après l’action de Nikita Michajlis, Orechov a obtenu la puce pour les bottes de Buysse et les juges tchèques ír et Slovak Stan ont reconnu le but après avoir vérifié la vidéo.

Le capitaine Fleury a réussi à égaliser après la passe de Texier. Nikita Michajlis menace de l’autre côté. utov a réussi avec le tir de Perret à la 18e minute.

Au tournant des premier et deuxième tiers, la France s’est défendue contre l’expulsion de Texier. Puis, lors du penalty d’Akolzin, il tire sur Fleury depuis le cercle gauche, mais se dirige vers le petit filet latéral. Même après la fin de l’avantage numérique, Bertrand n’avait pas une bonne ligne de mire. À la 33e minute, il a été égalisé. Après le tir de Gallet, Texier touche la ligne bleue.

Une minute et demie plus tard, après un flot de balles de Bertrand depuis Claireaux, le poteau droit a aidé utov. Il s’est offert une nouvelle chance après la passe de Tom Bozon par Sacha Treille. Buysse a raté les chances de Panjukov après le passeport de Nikita Michajlis. Chakiachvili a repris 25 secondes avant la fin de la seconde mi-temps, qui après neuf secondes a profité de l’exclusion de Blacker avec un tir de la ligne bleue grâce au flow malheureux de Savick.

Au début de la troisième partie, Nikita Michajlis n’a pas réussi à battre Buysse. Sutov devait couvrir le tir de Rech. A moins de cinq minutes de la fin, il a tenté de surprendre le gardien kazakh sur un corner de Valk. La situation n’a pas changé même lors du dernier match de pouvoir. Le Kazakhstan, qui a atteint les quarts de finale aux Championnats de Riga l’an dernier, reste sans but après la défaite de samedi contre le Danemark 1:9.