La France, avec l’aide de l’intelligence artificielle, a dupé des propriétaires de piscine des millions d’euros

Ceux qui n’étaient pas ciblés par neuf départements français à travers le pays (Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, Ardèche, Rhône, Haute-Savoie, Vendée, Maine-et-Loire et Morbihan).

L’administration financière française est aidée par un logiciel développé par Google et la société de conseil locale Capgemini. Le programme a analysé l’imagerie satellite et a révélé plus de 20 000 piscines inconnues. 94 % des propriétaires contactés ont confirmé que leurs piscines étaient taxées en conséquence.