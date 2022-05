La France affirme que le G7 est uni pour soutenir Kiev « jusqu’à la victoire »

Les chefs diplomatiques du G7 (les sept plus grandes économies du monde) se réunissent à Wangels, dans le nord de l’Allemagne, jusqu’à samedi, après avoir invité leurs homologues ukrainiens et moldaves à participer à la réunion.

« Cela fait partie de l’union forte des membres du G7 pour continuer à soutenir la lutte pour la souveraineté ukrainienne, jusqu’à la victoire », a déclaré Le Drian.

Auparavant, le ministre britannique des Affaires étrangères avait défendu, également lors de cette réunion du G7, une augmentation des livraisons d’armes à l’Ukraine et exigé la mise en œuvre de nouvelles sanctions contre la Russie.

« En ce moment, il est important de continuer à appuyer [Presidente russo] Vladimir Poutine. Fournissez à l’Ukraine plus d’armes et augmentez les sanctions » contre le Kremlin, a déclaré Liz Truss.

Les ministres des Affaires étrangères du G7 ont entamé jeudi une réunion de trois jours au Schloss Weissenhaus, sur la côte de la mer Baltique en Allemagne, qui assure actuellement la présidence tournante annuelle du groupe.

Outre l’Allemagne, le G7 comprend le Canada, les États-Unis, la France, l’Italie, le Japon et le Royaume-Uni, l’Union européenne (UE) participant également à la réunion du groupe.

La Russie a lancé le 24 février une offensive militaire en Ukraine qui a tué plus de 3 000 civils, selon les Nations unies, qui ont averti que le nombre réel était probablement beaucoup plus élevé.

L’offensive militaire a provoqué la fuite de plus de 13 millions de personnes, dont plus de 6 millions hors du pays, selon les dernières données de l’ONU.

L’invasion russe a été condamnée par la communauté internationale dans son ensemble, qui a réagi en envoyant des armes à l’Ukraine et en renforçant les sanctions économiques et politiques contre Moscou.

