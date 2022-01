La France a poussé la défense de l’Europe. Il veut une UE plus indépendante – EURACTIV.cz

L’Union européenne a l’intention de se mettre d’accord sur son premier concept de défense d’ici deux mois, y compris la création d’une force de réaction rapide. Le coordinateur des affaires étrangères et de la politique de sécurité de l’UE, Josep Borrell, l’a déclaré aujourd’hui après une réunion des ministres de la défense de l’UE, selon laquelle les États membres affinent actuellement leurs stratégies. La ministre française de la Défense, Florence Parly, a souligné que le plan était de contribuer à une autonomie de défense supérieure à 27, qui est une priorité absolue de l’actuelle présidence française.

Lors d’une réunion informelle de deux jours à Brest, en France, les ministres ont discuté de ce que l’on appelle la boussole stratégique, qui définit les priorités de défense partagées pour la prochaine décennie. Outre la mise en place de brigades à déploiement rapide, le plan comprend également, entre autres, des achats conjoints d’équipements militaires, l’organisation d’exercices militaires réguliers ou le renforcement de la cyberdéfense conjointe, ou encore l’utilisation stratégique de l’espace.

« Nous voulons une Europe pleinement capable de protéger ses citoyens », a déclaré Parly aux journalistes après la réunion. La France est l’un des pays qui réclament une plus grande indépendance du bloc, notamment en référence à l’échec de la mission alliée en Afghanistan, qui s’est terminée l’année dernière, ce qui, selon les critiques, a démontré la dépendance excessive de l’Europe vis-à-vis des États-Unis.

Le plan prévoit également que d’ici trois ans, l’UE devrait disposer d’une brigade combinée pouvant compter jusqu’à 5 000 soldats, pouvant être déployée de manière flexible dans les lieux de conflit imminent.

Cependant, jusqu’à présent, les États membres ont des points de vue différents sur les forces de l’Union qui se sont formées à Bruxelles au fil des ans. Alors que les pays non-OTAN et certains pays d’Europe de l’Ouest sont favorables au renforcement de la défense mutuelle, les membres de l’Est de l’UE notamment sont plus réservés et veulent miser avant tout sur la coopération dans le cadre d’alliances.

« Nous travaillons sur un consensus, il y a quelques changements dans la proposition, mais cela n’affecte pas la force de la réaction rapide », a déclaré Borrell, qui a déclaré que les pays se rapprochaient. La France veut présenter le projet final de la stratégie lors du sommet de mars aux dirigeants des pays de l’Union européenne, qui doivent donner le feu vert pour l’approbation finale.