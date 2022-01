La France a obéi, la Suède a souffert et la Slovénie a été éliminée

Sports Writing, 17 janv. (EFE).- L’équipe de France de handball, championne olympique en titre, a adhéré au scénario et validé son classement pour la deuxième phase des Championnats d’Europe en Hongrie et en Slovaquie, après avoir battu la Serbie 29-25 lundi, un jour où la Suède a eu du mal à sceller son ticket en faisant match nul 27-27 avec la République tchèque et la Slovénie éliminées du tournoi après s’être inclinées 33-32 contre le Monténégro.

Une victoire qui porte un nom, celle du gardien Nebobja Simic, qui a stoppé trois tirs au but dans les sept dernières minutes de la rencontre.

Une erreur qui a condamné l’élimination de l’équipe slovène, demi-finaliste de la dernière édition, qui semblait destinée à un niveau supérieur avec la présence de Jure Dolenec, Domen Makuc ou Miha Zarabec.

Mais l’homme de Ljubomir Vranjes, qui n’avait que la seule victoire de quelque valeur, a chuté dans la dernière minute avec le sensationnel Simic, qui a nié l’avance aux quatre buts (11-15) sur lesquels les Slovènes se sont appuyés en première mi-temps.

Des arrêts et des arrêts ont permis au Monténégro, une équipe qui n’avait remporté qu’un seul match lors de ses six précédentes apparitions dans le tournoi, de se qualifier pour la deuxième phase du Championnat d’Europe pour la première fois de son histoire.

Ceux qui n’ont pas échoué sont la France qui a verrouillé ses passeports pour la phase suivante après avoir battu la Serbie 29-25, dans un match qui a vu l’équipe de Guillaume Gille suspendue avec une avance de neuf buts (16-7) qui les a vus fermer le Jeu. première fois.

La différence est incompréhensible sans la performance de Vincent Gérard, élu meilleur gardien des derniers JO de Tokyo, qui a terminé les trente premières minutes avec un arrêt spectaculaire de 63%.

Gérard, qui a terminé le choc avec une intervention plus « mondaine » à 46%, a parfois été un mur infranchissable pour l’équipe serbe, qui, réduite par le lourd bilan causé par le coronavirus, n’a pas pu briller aussi bien que attendue dans une Europe, devenue l’une des équipes les plus séduisantes du continent sous la baguette de l’entraîneur espagnol Toni Gerona.

Une victoire qui permettra à la France d’accéder à la deuxième phase avec deux points dans son casier à zéro où débutera la Croatie, actuelle vice-championne, qui accompagnera les Gaulois à leur prochain tour en tant que deuxième du groupe C, après avoir battu ce lundi par 25-38 à l’Ukraine.

Un résultat dans lequel le jeune arrière droit Ivan Martinovic a joué un rôle fondamental, l’un des noms destinés à marquer l’avenir de l’équipe croate, qui a clôturé avec sept buts dans un match où la Croatie ne pouvait une fois de plus pas compter sur sa grande star. , Domagoj Duvnjak central, atteint du coronavirus qui l’a quitté.

Beaucoup plus serein le jour des élections, le Danemark, actuel champion du monde, arrive dans le choc de lundi face à la Macédoine du Nord avec le classement confirmé et avec deux points dans son casier.

Les circonstances reflétées dans une défaite choc 0-4 ont vu le Danemark commencer un match dans lequel les Nordiques ont eu besoin de plus de huit minutes pour marquer leur premier but.

Mais l’incroyable talent que l’équipe danoise avait dans ses rangs, malgré le rôle de témoin joué par des joueurs comme Mikkel Hansen, qui a à peine joué 46 secondes, a finalement permis aux Nordiques d’ajouter à leur troisième victoire consécutive dans le tournoi, après avoir gagné par 21 points. . -31 en Macédoine.

S’il faut près de dix minutes au Danemark pour récupérer, cela coûtera encore plus cher aux Espagnols, vainqueurs des deux dernières éditions du tournoi, qui ont dû attendre la dernière minute pour battre la Bosnie 24-28, dans un match où le Les « hispaniques » sont arrivés avec leurs devoirs qui sont finis,

Mais une poussée du défenseur central Agustín Casado et, surtout, de l’ailier Chema Márquez, deux des cinq nouveaux visages que l’Espagne a présentés à ce Championnat d’Europe, a permis aux hommes de Jordi Ribera de rejoindre, qui débuteront la deuxième phase avec deux points, la fin maximale possible. gagner la victoire.

Accompagnant l’équipe espagnole dans les phases principales classée deuxième du groupe E, l’équipe suédoise, actuelle vice-championne mondiale, après un match nul 27-27 avec la République tchèque, qui, soutenue par la superbe performance du gardien Tomas Mrkva, a rêvé jusqu’à la fin avec une force atteignant la victoire qui lui donnerait le classement.

En fait, les Tchèques avaient un dernier ballon à gagner après avoir arraché le ballon à huit secondes de la fin, mais n’ont même pas pu tirer après un remplacement intempestif de Vaclav Franc.

De son côté, la Russie a confirmé la bonne image qu’elle a laissée jusqu’à présent dans le tournoi après s’être qualifiée pour la deuxième phase en tant que leader du groupe F et avec deux points dans son vestiaire, après avoir battu la Slovaquie 27-36, dans un match où l’équipe de Russie était autorisé à se reposer le (9-19) ).

Les problèmes restent nombreux face à la Norvège, bronze lors de la dernière compétition européenne, pour décrocher le deuxième ticket en jeu pour la deuxième phase du groupe F, après avoir battu les Lituaniens 29-25, dans un match où l’équipe nordique a terminé sur un match nul inquiétant. (16 -16) première période.

Un tableau d’affichage qui a fait réagir la Norvège qui, emmenée par Sander Sagosen, auteur de 7 buts, les hommes de Christian Berge avec sept buts d’avance (21-28) en milieu de seconde période, dont il a fait une formalité lors du dernier quart d’heure de le jeu.