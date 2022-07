Les footballeurs français ont fait match nul 1-1 en Autriche lors du 3e tour de la Ligue des Nations et sont restés derniers du Groupe A1. La Slovaquie a gagné 1:0 en Azerbaïdjan. Le milieu de terrain remplaçant Vladimír Weiss a décidé du résultat à la 81e minute avec une attaque technique.

Les champions du monde en titre de France ont perdu longtemps à Vienne après le but d’Andreas Weimann, mais le remplaçant Kylian Mbappé a égalisé à la 83e minute. Le Danemark a continué à mener le groupe, même s’il a perdu 0:1 à domicile contre la Croatie.

Weimann a donné l’avantage à l’Autriche à la 37e minute en tapant sur le centre de Laimer dans le but. L’attaquant du club anglais de deuxième division Bristol a marqué son premier but lors de son 18e match en équipe nationale.

Mbappe est revenu dans la formation après avoir raté le match contre la Croatie et, en tant que remplaçant, a obtenu au moins un point pour les favoris. Paris Saint-Etoile En fin de match, Germain a couru derrière la défense à sa manière et n’a laissé aucune chance au gardien avec un tir sur le poteau. La France n’a pas gardé sa cage inviolée même lors du troisième match de la Ligue des Nations et n’a plus gagné.

Tout comme l’Autriche, la Croatie compte également quatre points, ce qui surprend le Danemark qui était jusqu’à présent à 100%. Pašalič a décidé du duel à la 69e minute avec une arrivée rapide sur la glissade.

La Slovaquie est deuxième du Groupe C3 derrière le Kazakhstan, qui a fait match nul 1:1 avec la Biélorussie.

Avec cette victoire, l’équipe slovaque a corrigé une défaite 0-1 à domicile contre le Kazakhstan, après quoi l’entraîneur Tefan Tarkovi a été limogé. A Bakou, l’équipe était dirigée par les assistants Samuel Slovák et Marek Mintál.

Ligue des Nations – Tour 3 :

Groupe A1 :

Danemark – Croatie 0:1 (0:0)

Buts : 69. Pašalič.

Autriche – France 1:1 (1:0)

Buts : 37. Weimann – 83. Mbappé.

Table:

1. Danemark 3 2 0 1 4:3 6 2. L’Autriche 3 1 1 1 5:3 4 3. Croatie 3 1 1 1 2:4 4 4. France 3 0 2 1 3:4 2

Groupe B2 :

Albanais – Israël 1:2 (1:0)

Buts : 45.+2 Broja de l’enclos. – Salomon les 57e et 73e.

Table:

1. Israël 2 1 1 0 4:3 4 2. Islande 2 0 2 0 3:3 2 3. Albanie 2 0 1 1 2:3 1

Groupe C3 :

Azerbaïdjan – Slovaquie 0:1 (0:0)

Buts : 81. Weiss.

Biélorussie – Kazakhstan 1:1 (0:1)

Buts : 84. Malkevich – 13. Ajmbetov.

Table:

1. Kazakhstan 3 2 1 0 4:1 sept 2. Slovaquie 3 2 0 1 2:1 6 3. Biélorussie 3 0 2 1 1:2 2 4. Azerbaïdjan 3 0 1 2 0:3 1

Groupe D1 :

Moldavie – Lettonie 2:4 (1:2)

Buts : 5. Nicolaescu du stylo., 64. Motpan – 19. et 60. Gutkovskis, 26. et 75. J. Ikaunieks.

Andorre – Liechtenstein 2:1 (0:0)

Buts : 78. Aláez de l’enclos., 82. Rubio – 90.+3 Meier.

Table: