La France à la Coupe du monde: a gagné 8-0 avec quatre buts de Mbappe et est la sixième équipe à se qualifier pour Qatar 2022

Petit à petit, ils ont commencé à savoir quelles sélections seront faites l’année prochaine dans Qatar Coupe du monde 2022. Ce samedi, le champion final a rejoint le roster, La France, qui se débat 8-0 une Kazakhstan au Parc du Prince l’avant-dernier jour de groupe D à partir de qualification UEFA et, à côté de Belgique, ils sont devenus les nouvelles petites annonces de la Coupe du monde après Allemagne, Brésil, Danemark et Qatar.

Avec une victoire éclatante, mettant en vedette poker à partir de Kylian Mbappé et double de Karim Benzema, mené par Didier Deschamps Ils ont accès à un tournoi où ils défendront le titre remporté en Russie 2018. Autres auteurs de destination Le blues, qui a été laissé comme un leader inaccessible en l’absence d’un seul jour pour la définition groupe D, Ils Antoine Griezmann vous Adrien Rabiot.

Les autres équipes européennes qui profitent de cette journée pour obtenir leurs votes monde avant de Belgique. L’équipe numéro 1 au classement FIFA a battu Estonie (3-1) et pour la troisième fois consécutive ils seront les leaders de leur région. But des Diables rouges marqué par Christian Benteke, Yannick Carrasco vous Danger d’épines, lorsque Erik Paradis remise pour visite du casting.

Qui ne pouvait pas profiter de cette possibilité était— néerlandais, qui a fait match nul 2-2 contre monténégro et c’est 20 points devant de dinde vous Norvège (18). Pour le casting Van Gaal cela vaudrait la peine qu’ils fassent match nul à domicile contre Norvège le dernier jour pour se qualifier mais la table où ils jouent Erling Haaland vous Martin degaard (qui a égalé la Lettonie à Oslo) pourrait leur prendre le dessus.

L’Angleterre, proche des qualifications pour Qatar 2022 (REUTERS/Hannah Mckay)

Les autres équipes nationales européennes qui sont sur le point d’entrer sont Anglais, qui a 3 points (et une différence de 6 buts en sa faveur) pour le garde du corps Pologne avec une seule date restante et rendra visite à l’équipe du bas de Saint-Marin lundi, qui a perdu toutes les présentations.

D’autres domaines sont beaucoup plus stricts. Matin le Portugal va entrer en collision avec Serbie à Lisbonne et ils détermineront qui se qualifiera directement et qui se qualifiera pour les playoffs (ils ont le même score mais les Portugais ont une meilleure différence de buts). Et demain les vainqueurs du Groupe B seront également connus : Espagnol (16 points) seront confrontés la Suède (15) à Séville. enfin à Croatie cela ne fera que vous aider à gagner devant votre public contre Russie, dont le tirage au sort était suffisant pour entrer en Coupe du monde.

Lundi, il y aura plus d’action : Italie (visitera l’Irlande du Nord) et la Suisse (ils accepteront la Bulgarie) ils détermineront le groupe C qui les a comme leaders mais avec une meilleure différence de buts (+2) pour Ciel bleu.

TABLE DE LA CONCACAF

Voici le tableau de qualification de la Concacaf : les trois premiers se qualifieront d’emblée et le quatrième disputera les playoffs

La table de la Concacaf se réchauffe et se rétrécit dans la zone supérieure après la victoire d’hier soir NOUS en vue Mexique. Désormais, l’Amérique et les Aztèques mènent avec 14 points, mais Canada approché (13) et Panama (11), aujourd’hui en playoffs, poussé à rêver de passes directes. Le 8 aura lieu un mardi et l’année prochaine il y aura deux triples dates (entre fin janvier et début février, et fin mars).

QUALIFICATIONS ASIATIQUE

Les deux premiers se qualifieront d’emblée : le troisième sera mesuré contre le troisième d’une autre zone pour obtenir des billets pour le repêchage

En Asie, le premier tour vient de se terminer dans le dernier tour. Si l’égalité se termine aujourd’hui, Iran, Corée du Sud, Arabie saoudite et Australie (il a été ajouté à ce classement continental alors qu’il appartient à l’Océanie) sera classé directement. Libanais et Japonais Ils joueront un match pour déterminer qui participera aux éliminatoires.

D’autre part, en 2022, la FIFA déterminera le format de la compétition pour les sélectionnés de l’océan qui se battront pour la moitié des places (c’est-à-dire les play-offs). Le grand favori est la Nouvelle-Zélande, à comparer aux Fidji, Nouvelle-Calédonie, Samoa, Tonga, Îles Cook, Saoma américaine, Vanuatu, Îles Salomon, Papouasie-Nouvelle-Guinée et Tahiti.

élimination AMÉRIQUE DU SUD

Le Brésil est classé et l’Argentine peut sceller son ticket ce mardi : les quatre premiers se qualifieront et le cinquième ira en playoffs

Dans le cas de Argentine, c’est très proche de monde après battre l’Uruguay à Montevideo. Cette Albiceleste Vous pouvez assurer votre présence si vous battez le Brésil à San Juan mardi prochain et si certains des résultats d’aujourd’hui sont en votre faveur : il faudra attendre l’Uruguay (vous visiterez la Bolivie sur les hauteurs de La Paz), la Colombie (vous recevra le Paraguay) et/ou le Chili (acceptera l’Équateur).

