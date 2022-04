La France a interdit la libre circulation. L’Allemagne va fermer boutique

Le pays le plus touché d’Europe reste l’Italie, où 368 décès supplémentaires sont survenus en 24 heures, portant le total à 1 809 victimes. L’Italie compte 24 747 cas confirmés.Le nombre de personnes infectées a également augmenté de façon spectaculaire en Espagne, qui a signalé dimanche 2 000 nouveaux cas et une centaine de décès au cours des dernières 24 heures. La France compte déjà 120 victimes et 5 400 contaminés.

Les autorités de la Chine continentale ont signalé dimanche 16 autres cas de la nouvelle souche de coronavirus et 14 autres personnes sont mortes de l’infection, rapporte Reuters. Le nombre de nouvelles infections en Chine a diminué de quatre par rapport à samedi, tandis que le nombre de morts est supérieur de quatre. Le nombre total de personnes infectées en Corée du Sud est passé à 8 236 dimanche, dont 75 sont décédées et 1 137 se sont rétablies. Comme en Chine et en Corée du Sud, la tendance à la baisse du nombre de nouvelles infections se poursuit.

Le pays le plus touché du Moyen-Orient est l’Iran, où plus de 1 200 personnes ont été infectées depuis samedi et le total est de près de 1 400. Le virus a tué 724 personnes dans le pays. Le nombre de personnes infectées augmente également en Israël, où, en raison de la propagation du coronavirus, des mesures d’urgence ont été prises par la justice.