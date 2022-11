La France a fourni à la Russie du matériel militaire même après l’annexion de la Crimée et l’imposition de sanctions

En réponse, le ministère français de la Défense a déclaré que le contrat d’équipement avec la Russie avait été signé avant l’imposition des sanctions, donc l’approvisionnement n’est pas en conflit avec les sanctions ou la position de l’UE.

Il a révélé qu’entre 2015 et 2020, des entreprises françaises ont fourni à la Russie du matériel militaire d’une valeur totale de 152 millions d’euros (3,8 milliards de couronnes). Les plus gros contrats sont détenus par les sociétés Thales et Safran, dont l’État français est le premier actionnaire.

A quatre semaines des élections, Macron a un énorme avantage sur Le Pen À l’étranger

Caméras thermiques et de navigation

Au cours de cette période, la Russie a reçu des caméras thermiques pour plus de 1 000 chars ou des systèmes de navigation avancés et des détecteurs infrarouges pour les avions de chasse et les hélicoptères de la France. La note révèle que certains de ces appareils semblent maintenant être utilisés dans l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

« En matière d’exportation de matériel militaire, la France respecte scrupuleusement ses obligations internationales, notamment dans le cadre de l’accord sur le commerce des armes (TCA) et de la position commune de l’UE », a écrit sur Twitter le porte-parole du ministère français de la Défense, Hervé Grandjean.

Macron : On ne verra pas la fin de la guerre dans les prochaines semaines Guerre en Ukraine

Selon lui, la continuité de l’approvisionnement en matériel de défense valide directement les démarches d’imposition de ces sanctions. « Le contrat a été conclu avant que l’annexion de la Crimée puisse être réalisée et que les fournitures d’équipement achetées avant juillet 2014 puissent être livrées », a-t-il ajouté. Selon lui, la France n’a pas conclu de nouvel accord sur les armes avec la Russie depuis l’imposition des sanctions en 2014 et n’a fourni à la Russie aucun nouvel équipement militaire depuis l’invasion de l’Ukraine.

En 2015, sous la pression des pays européens et des États-Unis, le président français de l’époque, François Hollande, a annulé la vente de deux navires de guerre Mistral à la Russie, mais des commandes plus petites et moins flashy se sont poursuivies, selon Disclose, malgré Hollande et l’actuel président. Emmanuel Macron peut aussi le faire. les annuler.