La France a durement frappé la Russie. Il a gelé ses avoirs d’une valeur d’un demi-billion

Les pays occidentaux, menés par les États-Unis et l’Union européenne, ont imposé un certain nombre de sanctions économiques sévères à la Russie suite à son invasion militaire de l’Ukraine. Les principaux sont le retrait de certaines banques russes du système bancaire international SWIFT ou le gel des réserves de change de la Banque centrale de Russie.

Les ministres des affaires étrangères et de la défense des pays de l’Union européenne discutent lundi à Bruxelles de la transformation de la stratégie de défense de l’Europe sous l’influence de l’invasion russe de l’Ukraine. On espère que les États baltes et la Pologne, en particulier, voudront également discuter de la préparation du cinquième paquet de sanctions anti-russes, qui, selon eux, devrait réduire les revenus de la Russie provenant des ventes de gaz et de pétrole.