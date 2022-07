La France a déjà élu dimanche son président. De plus en plus d’hommes politiques se concentrent sur le nord de la France et la Normandie — T24 — Télévision tchèque

L’usine de Tulle dans le centre de la France fabrique des accordéons depuis plus de cent ans. Deux cents personnes y travaillaient, aujourd’hui seulement quinze. L’ancien président François Hollande a également été maire de la ville pendant plusieurs années.

C’est la seule usine de ce type encore en activité. Ils y fabriquent deux cents accordéons par an.

La demande est en baisse et la ville a aidé l’usine à plusieurs reprises. Parmi les candidats à la présidentielle, ceux qui promettaient que les usines ne fermeraient jamais et offraient de nouveaux emplois étaient ceux qui y réussissaient. Aux dernières élections, Macron et le candidat radical de gauche, Mélenchon, y ont réussi.

« Cette zone autour de Tulle est plus à gauche, mais elle pourrait tourner un peu plus loin. Un département peut être de droite et une région peut être de gauche », a déclaré le maire de Tulle, Bernard Combes.

Permis de pêche comme sujet

Pendant ce temps, les pêcheurs du nord de la France sont aux prises avec la lenteur de la délivrance des permis de pêche dans les eaux côtières britanniques, et les habitants de Calais demandent au gouvernement de remédier à la situation des réfugiés qui se comptent toujours par centaines, voire par milliers dans la région.

Les candidats se sont longtemps concentrés sur cette région, avant même le début de la campagne électorale.

De plus en plus d’hommes politiques se rendent dans le nord de la France et en Normandie pour montrer qu’ils ne sont pas indifférents aux préoccupations des Français sur ce sujet.

Le Pen a son siège à proximité et a critiqué à plusieurs reprises le président pour ne pas avoir abordé la situation. Il termine sa campagne dans le sud du pays, son dernier meeting à Perpignan. La campagne se termine vendredi à minuit. Depuis lors, aucun rassemblement public ou publication de sondages d’opinion n’est autorisé.