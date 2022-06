La France a annulé l’invitation du ministre britannique Patel à une réunion sur la migration

Paris/Londres – Le ministre français de l’Intérieur Gérald Darmanin a annulé dimanche l’invitation du ministre britannique de l’Intérieur Priti Patel à assister à une réunion à Calais, a rapporté l’AFP aujourd’hui. Il répondait à une lettre dans laquelle le Premier ministre britannique Boris Johnson demandait à la France d’accepter les migrants qui traverseraient la Manche pour se rendre au Royaume-Uni. La réunion discutera de la migration illégale après la catastrophe de mercredi, au cours de laquelle 27 migrants sont morts dans le détroit, avec qui le bateau a chaviré.

« Nous considérons que la lettre publique de Boris Johnson est inacceptable et contredit les discussions entre les deux parties. En conséquence, Priti Patel n’est plus invité aux réunions en cours de dimanche avec la France, la Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne et la Commission européenne », a-t-il déclaré dans un communiqué du ministère français de l’Intérieur.

Johnson a appelé la France jeudi soir à reprendre les migrants arrivant en Grande-Bretagne à travers la Manche. Dans la lettre, il décrit également cinq étapes qu’il juge nécessaires. Il a déclaré que les deux pays devraient former des patrouilles conjointes pour empêcher la plupart des navires de quitter les côtes françaises. Ils doivent également s’autoriser mutuellement à patrouiller dans les eaux et depuis les airs. Le Premier ministre veut impliquer des technologies plus avancées, comme des capteurs spéciaux, ou approfondir la coopération entre les services de renseignement. La France devrait également conclure un accord bilatéral avec la Grande-Bretagne sur le rapatriement des migrants, a déclaré Johnson dans une lettre.

Le président français Emmanuel Macron a déclaré aujourd’hui qu’il ne prenait pas la lettre au sérieux. Le porte-parole du gouvernement français, Gabriel Attal, a qualifié la lettre de « officiellement mauvaise et inappropriée ». Darmanin a admis qu’il était déçu du contenu. Cependant, le fait qu’il ait été publié était « encore pire ».

Selon le ministre, il est important de rappeler que les migrants continuent de faire le périlleux voyage à travers la Manche, car il n’y a pratiquement aucun autre moyen légal pour eux de se rendre au Royaume-Uni.

Malgré les critiques, le secrétaire britannique aux Transports, Grant Shapps, a appelé la France à renouveler l’invitation de Patel à la réunion de dimanche. « Aucun pays ne peut le résoudre seul, alors j’espère que la France changera d’avis », a-t-il déclaré. Le porte-parole de Johnson a déclaré dans l’après-midi que le Premier ministre ne regrettait pas la lettre. Il l’aurait écrit « dans un esprit de partenariat et de coopération ». « C’est une question que nous prenons très au sérieux », a-t-il déclaré.

L’Autorité maritime française a qualifié la tragédie de mercredi de pire catastrophe pour les migrants qui tentent d’atteindre la Grande-Bretagne.

Ces derniers mois, le nombre de migrants tentant le périlleux voyage à travers la Manche n’a cessé d’augmenter. Selon les chiffres officiels du Home Office, environ 26 000 personnes ont traversé le détroit cette année. Ils étaient 8 400 l’an dernier.