La Formule 1 publie son calendrier pour 2023 – F1sport.cz

Le Conseil mondial du sport automobile a approuvé aujourd’hui le calendrier de la Formule 1 pour la saison 2023.

Le Conseil mondial du sport automobile (WMSC) a approuvé le calendrier de la Formule 1 pour 2023 par vote électronique qui comptera un nombre record de 24 courses.

Cependant, il y aura des surprises. Le Qatar revient au calendrier, où il a concouru l’an dernier, la Chine et, après une longue pause, Las Vegas. La course dans la ville du jeu se déroulera sur un circuit complètement différent des années 80, on peut donc parler plus de début que de retour.

La spéculation précédente selon laquelle Spa restera au calendrier (il a un contrat pour 2023 jusqu’à présent) a également été confirmée, mais sera déplacée et sera désormais la dernière course avant la pause estivale.

La saison reprendra à Bahreïn le 5 mars et se terminera le 26 novembre à Abu Dhabi.

La date des tests de pré-saison n’est pas approuvée par le Conseil mondial du sport automobile, nous devrons donc attendre la date. Mais on peut s’attendre à deux tests plus courts (3 jours) à Barcelone et à Bahreïn.

La bonne nouvelle est que la course de F1 n’entrera pas en conflit avec les 24 Heures du Mans, prévues les 10 et 11 juin – entre l’Espagne et le Canada. L’année prochaine, Ferrari revient sur la célèbre course de vingt-quatre heures.

« La présence de 24 courses au calendrier 2023 du Championnat du Monde de Formule 1 de la FIA témoigne de la croissance et de l’attrait du sport à l’échelle mondiale », a déclaré le président de la FIA, Muhammad bin Sulaym.

« L’ajout de nouveaux sites et la préservation des courses traditionnelles soulignent la bonne gouvernance sportive de la FIA. Je suis ravi qu’en 2023 nous puissions offrir à encore plus de fans la nouvelle ère passionnante des courses de Formule 1 créée par le règlement FIA 2022. Lors de la compilation du calendrier F1 pour 2023, les membres du WMSC ont également gardé à l’esprit les prestigieuses 24 Heures du Mans. »

Calendrier 2023