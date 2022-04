La flexibilité exceptionnelle du chien dans diverses modalités de chasse

donostia – Les traits du sanglier dans les clôtures, le talent naturel dans les terriers artificiels, le talent dans l’eau, la réaction aux coups de feu et l’examen morphologique sont les tests que le spécimen de race de terrier de chasse allemand qu’ils ont pris la semaine dernière a pris part à la conférence tenue dans la vallée de Mena de Burgos , organisé par l’Association espagnole du Deutscher JagdTerrier (AEDJT).

Les éleveurs et amateurs qui pratiquent la chasse avec des chiens de cette race considèrent le travail avec ces animaux comme une « passion », les Allemands disant que « c’est un chien honnête, car il garde du gibier même si le propriétaire n’est pas devant lui. Et si Vous ne le chassez pas tous les jours, il le cherche », a déclaré Alberto Silvosa, président de l’entité basée à Balmaseda. De plus, c’est un chien qui se démarque par sa polyvalence, car « il peut chasser dans un terrier de renard le matin, l’après-midi il peut suivre les traces d’un sanglier et le lendemain matin participer à la récupération du gibier blessé ». . »

Des conférences et des réunions organisées autour de la race permettent aux propriétaires « de comparer les qualités et les scores obtenus par les chiens testés, car les données obtenues sont accessibles dans notre registre canin », précise Silvosa, dont l’association « œuvre pour la race JagTerrier en organisant des séminaires de formation ». » , l’élevage, la formation et, surtout, le travail d’essai ».

Le Deutscher JagdTerrier est une race pratique et polyvalente issue du Fox terrier de travail et à partir de 1921 a commencé à être sélectionnée pour élever l’espèce, ainsi que pour travailler dans des terriers et avec des sangliers. À cette fin, « il a été constaté que le spécimen le plus pratique et le plus difficile est le noir, et pour cette raison, 99% des spécimens ont cette couleur », a déclaré Silvosa.

pas de competition D’une hauteur comprise entre 33 et 40 centimètres, le Deutscher JagdTerrier est actuellement le résultat d’une sélection parmi les spécimens les plus prêts au travail et ceux jugés adaptés. C’est-à-dire que l’on choisit « ceux qui travaillent » en se basant sur ceux qui sont « morphologiquement corrects parce qu’ils n’ont pas de défauts, et qui ont assez de courage pour travailler dans les terriers des braconniers et faire avancer la piste » précise Silvasa.

Le travail, qui a commencé en Allemagne et s’est étendu à d’autres pays européens puis aux États-Unis, échappe à l’aspect concurrentiel, car les tests d’emploi visent à sélectionner des chiens qui auront une licence d’élevage ; c’est-à-dire que l’année suivante, ils peuvent être croisés et avoir des chiots.

À titre d’exception, Silvosa souligne qu’il n’y a qu’un seul événement compétitif toute l’année, comme la « Coupe Interpirenaica, le test de travail pour les sangliers dont la cinquième édition s’est tenue en 2019 avec la présence de l’Allemagne, de la République tchèque, de la France et de cette année , en juin, la sixième édition se tiendra dans la ville de Lanemezan, dans le sud de la France, et des chiens sélectionnés de France, Belgique, Italie et Espagne seront présents.Il y aura cinq de chaque pays et quatre des cinq représentants de L’Espagne est basque et la cinquième de Madrid. » .

enregistrements de données L’enregistrement de données sur des aspects tels que la morphologie ou les tests d’ouvrabilité accessibles sur le site de l’AEDJT, offre aux utilisateurs la possibilité de consulter ces informations pour effectuer les croisements qui leur conviennent le mieux. Cependant, Silvosa a regretté que « la loi que le gouvernement espagnol veut faire passer nous ait tranché, comme beaucoup d’autres amateurs de chiens de chasse. Pour nous, c’est une honte et c’est pourquoi nous étions présents à la manifestation du 20 mars à Madrid ».

Le calendrier des activités que l’AEDJT a préparé pour les mois à venir prévoit des conférences à Badajoz et Murcie, tandis que la Conférence de formation pour les traces de sang est prévue en juin, qui aura lieu en Biscaye. En octobre, en outre, la vallée de Mena accueillera de nouveaux tests d’aptitude naturelle dans les terriers artificiels et le tir, ainsi que le travail dans l’eau, en plus de l’examen de la morphologie et des marques naturelles dans les terriers artificiels.

L’événement de la semaine dernière dans la vallée de Mena, qui a réuni environ 45 participants d’Espagne et de France et a réuni deux juges allemands, a également servi d’hommage à ngel Lizarralde, vice-président de l’association. il est décédé en janvier 2021. Lors d’un repas où plusieurs proches de Lizarralde étaient présents, on lui a rappelé de faire un excellent travail « dans le seul but de vouloir mettre notre Terrier de chasse au niveau qu’il vaut aussi en Espagne », selon AEDJT.

L’association a collaboré à plusieurs reprises avec différentes fédérations de chasse et a récemment conclu un accord avec la Fédération de chasse de Biscaye pour travailler ensemble à la vulgarisation du Deutscher JagdTerrier et propager l’AEDJT elle-même. « Nous avons présenté les deux disciplines les plus importantes, telles que le fouissage et le travail des sangliers, avec leurs réglementations respectives, qui sont les mêmes que celles en vigueur dans toute l’Europe, et nous les avons présentées pour approbation par la fédération », a déclaré Silvos.