La Finlande est déterminée à rejoindre l’OTAN, la Russie y voit une menace

Helsinki – Le chef suprême de la Finlande, le président Sauli Niinistö et la première ministre Sanna Marin ont annoncé aujourd’hui qu’ils soutenaient l’entrée de leur pays dans l’Alliance de l’Atlantique Nord. Des représentants de l’alliance, le président de la France et les chefs de gouvernement de l’Allemagne, du Danemark ou de la République tchèque ont exprimé leur soutien à la détermination de la Finlande. En revanche, le Kremlin a indiqué que l’entrée de la Finlande jusque-là neutre dans l’OTAN constituerait « certainement » une menace pour la Russie.

La Finlande, comme la Suède voisine, reconsidère sa neutralité dans le contexte de l’invasion russe de l’Ukraine. Dans les deux pays nordiques, le soutien public à l’adhésion à l’OTAN a augmenté. Selon un récent sondage réalisé par Yle Television, 76 % des Finlandais sont désormais favorables à l’entrée, et seulement 12 % des personnes interrogées s’y opposent. Au cours des années précédentes, seulement environ un quart de la population finlandaise était favorable à l’adhésion.

« La Finlande doit demander sans délai son adhésion à l’Alliance de l’Atlantique Nord. Nous espérons que les mesures encore nécessaires à cette décision dans notre pays seront prises rapidement dans les prochains jours », ont déclaré aujourd’hui le président et le Premier ministre finlandais. Une conférence de presse entre les deux hommes politiques avant la publication officielle de la « décision sur la politique de sécurité de la Finlande » est prévue dimanche. Le Parlement se réunira lundi pour examiner les propositions de l’exécutif et devrait voter le même jour.

Le sort de l’Ukraine est très préoccupant pour la Finlande. La Finlande partage une frontière de 1 300 kilomètres avec la Russie et, en 1939, a dû faire face à l’invasion de l’Union soviétique. Jeudi, à la suite de discussions avec le Premier ministre britannique Boris Johnson, Niinistö a nié que l’entrée éventuelle de son pays dans l’OTAN serait dirigée contre d’autres pays. Cependant, il a noté que si la Finlande rejoignait l’OTAN, le président russe Vladimir Poutine serait à blâmer.

Le porte-parole du président russe Dmitri Peskov a déclaré aujourd’hui que l’entrée de la Finlande dans l’Alliance de l’Atlantique Nord constituerait « certainement » une menace pour la Russie. Selon lui, les mesures concrètes de Moscou pour répondre à l’élargissement de l’OTAN dépendront de la mesure dans laquelle l’infrastructure militaire de l’alliance se déplacera aux frontières de la Russie. « La poursuite de l’expansion de l’OTAN ne rendra pas notre continent plus stable et plus sûr », a déclaré M. Pesk citant Interfax.

Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’Alliance de l’Atlantique Nord, a déclaré aujourd’hui que si la Finlande postulait pour rejoindre l’alliance, elle serait chaleureusement accueillie et le processus d’admission fluide et agile.

Développement bienvenue Le Premier ministre tchèque Petr Fiala, le palais de l’Elysée, le chancelier allemand Olaf Scholz et les premiers ministres du Danemark et de l’Estonie. « Je salue la décision de la Finlande de demander son adhésion à l’Alliance de l’Atlantique Nord. Si elle décide de rejoindre l’OTAN, nous la soutiendrons bien sûr », a déclaré Fiala sur Twitter. Scholz et le président français Emmanuel Macron ont également exprimé leur plein soutien à l’accélération de l’intégration de la Finlande dans l’OTAN. « Le président de la République a déclaré que la France soutenait pleinement la décision souveraine de la Finlande d’adhérer d’urgence à l’Otan », a déclaré l’Elysée à l’issue d’entretiens entre Macron et Niinistöm.

Le président finlandais Zelensky a également salué le passage de la Finlande à l’OTAN, qui s’est également exprimé à cet égard lors d’un appel téléphonique avec son homologue finlandais.