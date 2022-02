La finale de la Ligue des champions ne se tiendra pas en Russie comme prévu et se jouera à Paris

vendredi 25 février 2022 | 8:15

L’UEFA a retiré l’organisation de la finale de la Ligue des champions à la Russie vendredi et Paris remplacera Saint-Pétersbourg comme lieu après l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

La course au titre de la compétition continentale des meilleurs clubs se jouera le 28 mai au Stade de France de la capitale française, avec une capacité de 80 000 personnes.

« L’UEFA tient à exprimer sa gratitude et sa gratitude au président de la République française, Emmanuel Macron, pour son soutien personnel et son engagement à voir le match le plus prestigieux du football interclubs européen transféré en France à un moment de crise sans précédent », a déclaré l’entité. dit dans un communiqué. .

« Avec le gouvernement français, l’UEFA soutiendra pleinement les efforts multipartites pour assurer le sauvetage des joueurs de football et de leurs familles en Ukraine, qui fait face à d’horribles souffrances, destructions et déplacements humains. »

Lors d’une réunion du comité exécutif de l’instance dirigeante du football européen, il a également été décidé que les clubs russes et ukrainiens, ainsi que leurs équipes nationales, devraient jouer leurs matches de compétition continentale sur des terrains neutres jusqu’à nouvel ordre.

Le Stade de France a accueilli la finale de la Ligue des champions il y a 16 ans, lorsque Barcelone a battu Arsenal.

Stade Saint Le Petersburg, d’une capacité de 68 000 places, a été sélectionné en 2019 pour la finale 2021, mais son tour a été retardé d’un an en raison des perturbations causées par la pandémie de coronavirus.

Le site porte le nom de la société énergétique publique russe Gazprom, qui est l’un des principaux sponsors de la Ligue des champions et des Championnats d’Europe, tous deux organisés par l’UEFA. L’un des membres du comité exécutif de l’UEFA, Alexander Dyukov, est le directeur général d’une filiale de la société russe.

La décision est intervenue alors que les bombes et les troupes russes pilonnaient l’Ukraine le premier jour de l’invasion et que les dirigeants mondiaux commençaient à affiner les réponses visant à punir l’économie russe et ses dirigeants, y compris le cercle restreint du président Vladimir Poutine.