La fin du « petit Orbán » ? Les Slovènes envoient le populiste Janša à la retraite politique

Le Mouvement libéral-vert pour la liberté de Golob, qui a remporté 41 mandats sur la base des résultats quasi définitifs du vote de dimanche, n’aura besoin que d’un seul partenaire de coalition au sein du parlement de 90 membres. Cela donnerait probablement au Parti social-démocrate (SD), avec qui le Mouvement pour la liberté avait l’accord initial pour former une coalition gouvernementale, avec sept sièges parlementaires.

Le parti conservateur démocrate slovène (SDS) de Janš est resté perdant avec 27 mandats, bien qu’il ait remporté 50 000 voix de plus qu’aux élections précédentes. Près de 70 % des électeurs slovènes se sont rendus aux urnes après quatre ans d’instabilité politique.

Après le scrutin de 2018, de longues négociations ont d’abord eu lieu, dont le résultat a été la formation d’un gouvernement minoritaire du Premier ministre Marjan arec. Son cabinet s’est effondré au milieu de la pire phase de la crise des coronavirus, ouvrant la voie au retour de Jan à la tête du gouvernement en mars 2020.

Cela a été suivi d’une vague de protestations massives contre le gouvernement et de l’échec à convaincre le cabinet de Jan lors du référendum de l’année dernière sur la protection des ressources en eau.

La nette victoire de Golob donne l’espoir d’un gouvernement stable dans un pays où un seul cabinet a terminé son mandat complet au cours des trois dernières décennies. Bien que le Freedom Movement semble homogène, les cas passés montrent que les partis les plus forts peuvent rapidement se dissoudre.

Même Golob, qui a participé à la dissolution du parti vainqueur des élections de 2011 – Slovénie positive de l’ancien maire de Ljubljana Zoran Jankovi, le sait.

À la croisée des chemins après les élections récemment conclues se tenait la carrière politique de quatre décennies du Premier ministre Janši, que ses détracteurs décrivaient comme un allié du Premier ministre hongrois Viktor Orbán. Il n’a pas réussi à conserver le poste de Premier ministre même à la troisième tentative – en 2008 après quatre ans au pouvoir, en 2013 après un an et en 2022 après deux ans. Bien que les Slovènes aient à chaque fois refusé de lui donner la confiance nécessaire pour continuer au pouvoir, il a toujours trouvé un moyen de revenir au pouvoir.

Janša, 63 ans, a reconnu sa défaite le soir des élections et a félicité son adversaire, mais a refusé de répondre aux questions des journalistes pour savoir si c’était la fin de sa longue carrière politique. Il a commencé cela en tant que dissident pendant la Yougoslavie communiste, après l’indépendance de la Slovénie, il est devenu ministre de la Défense à trois reprises et Premier ministre à trois reprises. L’année prochaine, il pourra fêter ses trente ans à la tête du SDS, qu’il a contribué à fonder.

Le départ de Janša pour la retraite politique selon Bbc la volonté de presque tous les partis de gauche et du centre en Slovénie, qui ont identifié la défaite du SDS comme l’objectif principal de l’élection. Cependant, le professeur et ancien président des sociaux-démocrates, Igor Lukšič, pense qu’une telle chose n’est pas à l’ordre du jour.

« Janša a un moteur très puissant et peut survivre avec la même influence et le même pourcentage de voix au gouvernement que dans l’opposition. C’est une personne politique, elle ne peut et ne veut pas quitter la politique. Elle ne peut survivre que si elle est actif, car elle fera bientôt face à des poursuites sur lesquelles il n’a aucun contrôle, et il aura de gros ennuis », a déclaré Lukšič.

Cependant, le rival politique de longue date de Janš et ancien président Milan Kučan n’était pas d’accord avec lui, interprétant le résultat du vote comme quelque chose de plus qu’une élection régulière. « C’était un référendum sur la politique que la Slovénie mène depuis deux ans, et les gens ont leur opinion. Ils votent pour celui qui est le garant du plus grand changement », a-t-il ajouté.

Janša et son SDS ont encore une chance de remporter les élections en cette année de « super élection ». À l’automne, les Slovènes éliront le successeur de Borut Pahor à la présidence et des élections locales auront lieu en novembre.